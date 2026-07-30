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Thể thao

HLV Eddie Howe bất ngờ rời Newcastle

  • Thứ năm, 30/7/2026 15:25 (GMT+7)
  • 46 phút trước

HLV Eddie Howe quyết định chia tay Newcastle chỉ vài tuần trước khi Premier League 2026/27 khởi tranh, khép lại gần 5 năm thành công tại St James' Park.

HLV Newcastle chia tay Newcastle.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Newcastle và Eddie Howe đạt thỏa thuận chấm dứt hợp tác và quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Trong khi đó, nhà báo David Ornstein của The Athletic tiết lộ chiến lược gia 48 tuổi đã thông báo với ban lãnh đạo mong muốn tạm nghỉ sau thời gian dài dẫn dắt "Chích chòe".

Thông tin gây bất ngờ bởi Howe vẫn trực tiếp chỉ đạo đội trong thất bại 1-4 trước Bristol City ở trận giao hữu sáng 30/7. Tuy nhiên, kỳ chuyển nhượng đầy biến động với việc Newcaslte lần lượt chia tay hai trụ cột Sandro Tonali và Anthony Gordon được cho là một trong những nguyên nhân khiến nhà cầm quân người Anh quyết định khép lại hành trình của mình.

Newcastle được cho là nhanh chóng tìm người kế nhiệm. Cái tên sáng giá nhất là Matthias Jaissle, HLV trưởng CLB Al Ahli. Chiến lược gia 38 tuổi dẫn dắt đội bóng thuộc Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) - đơn vị cũng nắm quyền sở hữu đa số cổ phần Newcastle. Các cuộc đàm phán giữa hai bên được cho là bước vào giai đoạn cuối.

Đến thời điểm hiện tại, Newcastle chưa phát đi thông báo chính thức. Trước đó, Howe được cho là vẫn nằm trong kế hoạch của đội bóng cho mùa giải mới, song thay đổi quyết định và lựa chọn tạm rời xa bóng đá.

Howe nắm quyền vào cuối năm 2021 và nhanh chóng đưa Newcastle thoát khỏi cuộc chiến trụ hạng để trở thành thế lực mới của bóng đá Anh. Dưới thời ông, Newcastle hai lần dự Champions League và đặc biệt chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 70 năm bằng chức vô địch League Cup năm 2025 sau chiến thắng trước Liverpool.

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Minh Nghi

Newcastle Newcastle

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