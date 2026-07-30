Mourinho không cần 6 cầu thủ

Mourinho đang đứng trước một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất kể từ ngày trở lại Real Madrid: thu gọn đội hình và định hình bộ khung mới cho mùa giải.

Mourinho tiến hành thanh lọc lực lượng.

Theo Fichajes, chiến lược gia người Bồ Đào Nha xác định 6 cái tên có khả năng rời Bernabeu gồm Ferland Mendy, Raul Asensio, Eduardo Camavinga, Franco Mastantuono, Endrick và Gonzalo Garcia.

Mendy là trường hợp đáng chú ý khi hậu vệ người Pháp phải cạnh tranh với những phương án mới ở hàng thủ. Việc bán anh không chỉ giúp Real Madrid giải phóng một vị trí mà còn giảm tải quỹ lương. Raul Asensio cũng đối mặt với tương lai u ám bởi Mourinho không muốn đặt niềm tin vào một cầu thủ thiếu sự ổn định.

Trong khi đó, Camavinga và Mastantuono vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Camavinga đang được Mourinho thử nghiệm ở tuyến giữa, còn Mastantuono có thể được đem cho mượn để tích lũy kinh nghiệm và thời gian thi đấu, nhiều khả năng không kèm điều khoản mua đứt.

Trên hàng công, Endrick và Gonzalo Garcia đều cần một môi trường giúp họ được ra sân thường xuyên hơn. Endrick chưa có nhiều cơ hội thể hiện, trong khi Gonzalo đang nhận được sự quan tâm sau những màn trình diễn tích cực cho đội một.

Ở một diễn biến khác, Vinicius nhiều khả năng sẽ không rời Real. Truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ đội chủ sân Bernabeu chuẩn bị gia hạn hợp đồng với cầu thủ người Brazil, qua đó đặt dấu chấm hết cho mối liên hệ giữa anh và Arsenal. Aurelien Tchouameni vẫn được Manchester United để mắt nhưng chưa có liên hệ nào giữa hai ông lớn Premier League và La Liga.