Real chốt thương vụ Rodri

Sau khi từ chối gia hạn với Man City và gạt bỏ đề nghị từ PSG, Rodri được cho là chỉ chờ ngày hoàn tất vụ chuyển nhượng sang Real Madrid.

Theo AS, Chủ tịch Florentino Perez từng không mặn mà với việc chiêu mộ tiền vệ người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, màn trình diễn xuất sắc của Rodri tại World Cup 2026 khiến người đứng đầu Real Madrid đổi ý. Ngôi sao 30 tuổi giúp Tây Ban Nha đăng quang và giành danh hiệu Quả bóng vàng World Cup, khẳng định vị thế của tiền vệ hay nhất thế giới.

Về phía Rodri, anh được cho là chỉ muốn gia nhập Real Madrid. Tiền vệ này từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng từ Manchester City, đồng thời gạt bỏ lời mời hấp dẫn từ PSG để chờ cơ hội trở về quê nhà khoác áo đội bóng Hoàng gia.

Hợp đồng giữa Rodri và Man City còn thời hạn đến năm 2027. Tuy nhiên, việc cầu thủ không có ý định ký mới buộc nhà đương kim vô địch Premier League phải cân nhắc bán ngay trong mùa hè này để tránh nguy cơ mất giá.

Nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết Real Madrid muốn hoàn tất thương vụ với mức phí từ 40 đến 50 triệu euro. Một cuộc gặp quan trọng giữa các bên dự kiến diễn ra trong tuần này và có thể trở thành bước ngoặt quyết định, mở đường để Rodri cập bến Bernabeu.

Nếu thương vụ thành công, HLV Jose Mourinho sẽ phải tiến hành cuộc thanh lọc lực lượng ở hàng tiền vệ. Đội hình Real Madrid hiện sở hữu quá nhiều ngôi sao ở khu vực trung tuyến, vì vậy ít nhất một cầu thủ sẽ phải ra đi để nhường chỗ cho Rodri.

Việc chiêu mộ Rodri được xem là bước đi quan trọng trong kế hoạch tái thiết của Real Madrid. Với kinh nghiệm, khả năng điều tiết trận đấu và bản lĩnh ở những sân khấu lớn, Rodri được kỳ vọng sẽ trở thành mắt xích chủ chốt trong tham vọng chinh phục La Liga và Champions League.