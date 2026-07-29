Rodri có câu trả lời cho PSG

Tiền vệ người Tây Ban Nha không cân nhắc đề nghị từ PSG dù tương lai tại Man City vẫn chưa được xác định.

Rodri từ chối thảo luận các điều khoản dù PSG chủ động tiếp cận anh.

Theo AS, PSG đã tiếp cận Rodri trong nỗ lực đưa một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới về sân Parc des Princes. Tuy nhiên, đội bóng Pháp nhanh chóng nhận được câu trả lời dứt khoát.

Rodri từ chối ngay từ bước liên hệ đầu tiên và không yêu cầu được nghe các điều khoản về lương hay thời hạn hợp đồng. Tiền vệ 30 tuổi cảm ơn sự quan tâm của PSG, nhưng không xem Paris là điểm đến phù hợp cho chặng tiếp theo trong sự nghiệp.

Quyết định của Rodri gây chú ý bởi PSG đang sở hữu tiềm lực tài chính mạnh và một dự án giàu tham vọng dưới thời HLV Luis Enrique. Dù vậy, danh tiếng cùng những điều kiện hấp dẫn từ đội bóng Pháp không đủ để khiến anh thay đổi kế hoạch.

Tương lai của Rodri vẫn là chủ đề được quan tâm khi hợp đồng với Man City chỉ còn thời hạn một năm. Đội chủ sân Etihad đã gửi hai đề nghị gia hạn, nhưng nhà vô địch World Cup 2026 chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Khả năng ở lại Manchester vẫn rộng mở nếu hai bên tìm được tiếng nói chung. Rodri giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống của Man City nhờ khả năng kiểm soát khu trung tuyến, thoát pressing và điều tiết nhịp độ trận đấu.

Tuy nhiên, tiền vệ người Tây Ban Nha cũng cân nhắc khả năng trở lại quê nhà. Ở tuổi 30, Rodri hiểu rằng lựa chọn tiếp theo có thể là bản hợp đồng lớn cuối cùng trong giai đoạn đỉnh cao. Vì thế, anh đặt yếu tố chuyên môn, môi trường sống và kế hoạch lâu dài lên trên lợi ích tài chính.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Rodri cũng không quan tâm đến những lời mời từ Saudi Arabia hay MLS. Anh vẫn muốn tiếp tục thi đấu ở cấp độ cao nhất tại châu Âu thay vì lựa chọn một hợp đồng có mức đãi ngộ lớn.

Việc Rodri khước từ PSG giúp Man City giảm bớt một đối thủ trong cuộc đua giữ chân trụ cột. Dù vậy, đội bóng Anh vẫn phải sớm giải quyết vấn đề hợp đồng nếu không muốn bước vào mùa giải mới với nguy cơ mất tiền vệ này theo dạng tự do.

PSG đã nhận được câu trả lời rõ ràng. Phần còn lại trong tương lai của Rodri giờ nằm ở cuộc đàm phán với Man City và khả năng trở lại Tây Ban Nha.