HLV Man City phản ứng về tin Rodri đồng ý tới Real Madrid

Ông Enzo Maresca khẳng định mọi HLV đều muốn có Rodri, đồng thời nhấn mạnh tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ tập trung phẫu thuật và hồi phục thay vì nghĩ đến tương lai.

Rodri được đồn đoán sẽ chuyển tới Real trong hè này. Ảnh: Reuters.

HLV Enzo Maresca không tỏ ra bận tâm trước những đồn đoán về việc Rodri có thể gia nhập Real Madrid trong thời gian tới. Chiến lược gia người Italy cho rằng việc tiền vệ người Tây Ban Nha được các đội bóng lớn săn đón là điều hoàn toàn bình thường sau màn trình diễn xuất sắc tại World Cup 2026.

"Mọi HLV đều muốn có Rodri, nhưng giờ cậu ấy cần phẫu thuật, nghỉ ngơi và hồi phục để trở lại với chúng tôi", HLV Maresca chia sẻ với Manchester Evening News.

Rodri vừa cùng tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup và nhận thêm danh hiệu cầu thủ hay nhất giải. Tuy nhiên, tiền vệ 30 tuổi chuẩn bị trải qua ca phẫu thuật lưng trong tuần tới, khiến anh chưa thể tham gia đầy đủ giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới. Maresca cho biết ưu tiên lớn nhất lúc này là giúp Rodri hồi phục hoàn toàn. Ông khẳng định ngôi sao người Tây Ban Nha sẽ trở lại Manchester City sau quá trình điều trị thay vì bận tâm đến những tin đồn chuyển nhượng.

Hợp đồng của Rodri với Man City chỉ còn thời hạn một năm, trong khi truyền thông Tây Ban Nha cho biết Real Madrid muốn đưa anh trở lại La Liga. Một số nguồn tin cũng cho rằng đội chủ sân Etihad có thể cân nhắc bán nếu nhận được lời đề nghị khoảng 60 triệu euro và hai bên không đạt thỏa thuận gia hạn.

Kể từ khi dính chấn thương dây chằng chéo trước vào tháng 9/2024, Rodri liên tục gặp vấn đề về thể lực. Ca phẫu thuật lưng sắp tới nhiều khả năng sẽ khiến anh bỏ lỡ giai đoạn tiền mùa giải và thậm chí vắng mặt ở những vòng đầu tiên của Premier League 2026/27.

Sự thiếu vắng Rodri buộc Maresca cùng ban huấn luyện Manchester City phải tính toán những phương án thay thế ở tuyến giữa trong thời gian tiền vệ người Tây Ban Nha điều trị. Mới nhất, Man City đã chiêu mộ thành công Elliot Anderson từ Nottingham Forest với số tiền 135 triệu euro.

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