Nội bộ MU bất đồng vì Kone

Dù đang ráo riết tìm kiếm tiền vệ thứ ba trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, Manchester United vẫn chưa thể chốt thương vụ Manu Kone do những bất đồng nội bộ và mức giá cao.

Manchester United hiện chưa chắc chắn về việc theo đuổi tiền vệ Kone của AS Roma trong bối cảnh đội bóng cần bổ sung nhân sự ở khu vực trung tuyến. Theo The Telegraph, mức giá 60 triệu euro đang trở thành rào cản lớn đối với "Quỷ đỏ".

Đáng chú ý, tuyển thủ Pháp không phải ứng viên nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ ban lãnh đạo câu lạc bộ. Trong quá trình tìm kiếm bản hợp đồng thứ ba ở vị trí tiền vệ trong mùa hè năm nay, ban lãnh đạo Manchester United vẫn tồn tại những quan điểm trái chiều về năng lực và mức độ phù hợp của anh đối với hệ thống chiến thuật của đội bóng.

Về phía AS Roma, đại diện Serie A kiên quyết giữ vững mức định giá khoảng 60 triệu euro cho trụ cột của mình. Đây là con số khiến đội chủ sân Old Trafford phải cân nhắc kỹ lưỡng. Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" sẽ tiến hành đánh giá lại xem liệu giá trị chuyên môn của Kone có thực sự tương xứng với khoản phí chuyển nhượng lớn mà đối tác yêu cầu hay không.

Sự thận trọng của Manchester United cho thấy họ không muốn lặp lại những sai lầm trong công tác chuyển nhượng. Trong khi các cuộc thảo luận nội bộ vẫn đang diễn ra, tương lai của Kone tại Serie A hay chuyển đến Premier League vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

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