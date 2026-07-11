MU chi 50 triệu euro mua sao tuyển Pháp

Manchester United vừa liên hệ với người đại diện của Manu Kone nhằm xúc tiến một thương vụ chuyển nhượng, sau khi từ bỏ mục tiêu Ederson của Atalanta.

Manu Kone được Manchester United quan tâm.

Đội chủ sân Old Trafford chuẩn bị gửi lời đề nghị chính thức trị giá 50 triệu euro cho tuyển thủ Pháp, người được đánh giá là sự bổ sung lý tưởng cho môi trường Premier League.

Quyết định từ bỏ Ederson cho thấy sự thay đổi trong chiến lược chuyển nhượng của Manchester United. Ban huấn luyện "Quỷ đỏ" tin rằng Kone sở hữu đầy đủ những phẩm chất về thể lực, kỹ thuật và tư duy chiến thuật cần thiết để nâng cấp tuyến giữa. Anh được xem là phương án phù hợp hơn để thích nghi với tốc độ và cường độ thi đấu cao tại xứ sở sương mù.

Dù MU có những động thái tiếp cận ban đầu với phía người đại diện của Kone, quá trình đàm phán dự kiến sẽ gặp không ít thách thức. Phía AS Roma hiện vẫn giữ thái độ cứng rắn trên bàn đàm phán.

Đại diện Serie A được cho là đang yêu cầu một mức phí vượt quá con số 50 triệu euro mới chấp nhận nhả người, do tầm quan trọng của tiền vệ này trong đội hình của câu lạc bộ.

Về phía Kone, anh hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức về các tin đồn chuyển nhượng. Ngôi sao 25 tuổi đang dồn toàn bộ sự tập trung cho chiến dịch cùng đội tuyển Pháp tại World Cup 2026. Mọi quyết định về tương lai của tiền vệ này nhiều khả năng sẽ chỉ được định đoạt sau khi giải đấu trên đất Bắc Mỹ kết thúc.

Sao MU dự World Cup theo cách riêng Dù bị loại khỏi danh sách triệu tập của tuyển Anh tham dự World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ, Harry Maguire vẫn có cách rất riêng và thú vị để đồng hành cùng giải đấu.