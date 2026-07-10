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Thể thao

MU đón thêm tân binh

  • Thứ sáu, 10/7/2026 03:31 (GMT+7)
  • 13 phút trước

MU sắp hoàn tất việc chiêu mộ thủ môn kỳ cựu Karl Darlow theo dạng chuyển nhượng tự do.

Darlow chuẩn bị gia nhập MU.

Theo BBC, HLV Michael Carrick muốn bổ sung thêm một phương án giàu kinh nghiệm cho vị trí gác đền khi MU chuẩn bị bước vào giai đoạn tiền mùa giải. Senne Lammens vẫn là lựa chọn số một trong khung gỗ "Quỷ đỏ", còn thủ môn dự bị Altay Bayindir sẽ ra đi trong mùa hè này.

Nếu mọi thủ tục được hoàn tất đúng kế hoạch, Darlow sẽ sớm hội quân cùng MU để chuẩn bị cho chuyến du đấu hè. Thủ môn người Xứ Wales nhiều khả năng góp mặt trong trận giao hữu mở màn gặp Wrexham tại Helsinki vào ngày 18/7, đánh dấu khởi đầu mới trong màu áo "Quỷ đỏ" sau khi chia tay Leeds United.

Thủ thành 35 tuổi hết hạn hợp đồng với Leeds vào cuối tháng 6. Mùa giải vừa qua, Darlow thi đấu 22 trận tại Premier League và chiếm được vị trí số một trong khung gỗ của đội dưới thời HLV Daniel Farke. Darlow hiện cũng đang là thủ môn số một của đội tuyển Xứ Wales.

Ngoài Bayindir, MU hiện còn ba thủ môn trong đội một trước khi chiêu mộ Darlow, gồm Radek Vitek, Tom Heaton và Andre Onana. Tuy nhiên, Vitek và Onana khả năng cao tiếp tục thi đấu cho đội bóng khác theo dạng cho mượn, còn Heaton chủ yếu đảm nhận vai trò hỗ trợ công tác huấn luyện lẫn dìu dắt các thủ môn trẻ tại Carrington.

Sao MU dự World Cup theo cách riêng Dù bị loại khỏi danh sách triệu tập của tuyển Anh tham dự World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ, Harry Maguire vẫn có cách rất riêng và thú vị để đồng hành cùng giải đấu.

'Ma trận' trong việc chuyển nhượng các đội bóng

Đọc vị đối thủ - Bí mật của tư duy tỷ phú của Adam M. Brandenburger và Barry J. Nalebuff hé lộ cách các tỷ phú dùng tư duy chiến lược để "đọc vị" đối thủ và giành lợi thế. Qua các ví dụ như thương vụ mua đội bóng Dolphins, sách cho thấy thành công không chỉ đến từ tiền bạc, mà từ việc thiết kế cuộc chơi có lợi cho mình.

Duy Luân

MU MU chuyển nhượng karl darlow

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