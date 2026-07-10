Cầu thủ thứ 2 rời MU

Altay Bayindir chuẩn bị trở thành cầu thủ thứ 2 chia tay Manchester United trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Onana (trái) và Bayindir lần lượt rời MU.

Theo The Athletic, Bayindir sẽ hoàn tất việc rời "Nhà hát của những giấc mơ" trong ít ngày tới. Để thay thế, MU đang xúc tiến chiêu mộ Karlow Darlow để đảm nhận vai trò dự bị cho thủ môn trẻ Senne Lammens.

Bayindir gia nhập "Quỷ đỏ" từ Fenerbahce vào mùa hè năm 2023 nhưng chưa bao giờ khẳng định được vị trí. Sau 3 mùa giải ở xứ sở sương mù, thủ thành 28 tuổi mới có 17 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Trong 2 mùa đầu tiên, Bayindir chủ yếu đóng vai trò dự bị cho Andre Onana. Bước ngoặt đến ở mùa giải vừa qua khi cựu HLV Ruben Amorim trao cơ hội bắt chính. Tuy nhiên, sau 6 trận đầu tiên tại Premier League, thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ mắc hàng loạt sai lầm, trước khi mất suất vào tay tân binh Lammens.

Kể từ đó, Bayindir không còn được sử dụng, bất chấp những thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Ban lãnh đạo MU vì thế quyết định chấm dứt tương lai của anh tại Old Trafford.

Điểm đến tiếp theo của Bayindir khả năng là Besiktas. Truyền thông Anh tiết lộ đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đạt được thỏa thuận cá nhân với cựu thủ môn Fenerbahce và có thể đẩy nhanh quá trình đàm phán trong những ngày tới.

Bayindir trở thành cái tên tiếp theo rời Old Trafford trong hè 2026. Trước đó, Onana gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn thêm một mùa giải. Sau khi mùa 2025/26 khép lại, MU cũng chia tay 4 cầu thủ gồm Jadon Sancho, Rasmus Hojlund, Casemiro và Tyrell Malacia.

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