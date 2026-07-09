MU chốt thời điểm bán Rashford

MU đặt mục tiêu bán đứt Marcus Rashford trước ngày 8/8 để ổn định lực lượng trước chuyến tập huấn tiền mùa giải và chuẩn bị cho cuộc cải tổ đội hình.

MU vẫn ưu tiên bán Rashford trong hè 2026.

Theo Goal, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" muốn khép lại thương vụ trước thời điểm toàn đội lên đường sang Ireland tập huấn chuẩn bị cho mùa giải mới. Ngày 8/8 cũng là mốc thời gian các cầu thủ tham dự World Cup 2026 trở lại hội quân cùng CLB. Điều đó đồng nghĩa MU chỉ còn thời gian ngắn để tìm bến đỗ mới cho Rashford.

Về phía tiền đạo 28 tuổi, anh nhiều lần khẳng định mong muốn rời Old Trafford. Trước trận tứ kết World Cup giữa tuyển Anh và Mexico vào ngày 12/7, Rashford tuyên bố: "Tôi nói rất rõ trước World Cup rằng muốn mọi chuyện được giải quyết trước giải. Nếu không thể, hãy chờ đến sau giải đấu. Tôi muốn toàn tâm toàn ý cho mục tiêu cùng tuyển Anh".

Mùa trước, Rashford thi đấu theo dạng cho mượn tại Barcelona và ghi 14 bàn, góp công giúp đội bóng xứ Catalonia bảo vệ thành công chức vô địch La Liga. Tuy nhiên, Barcelona không kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng trước thời hạn 15/6, thay vào đó chi 70 triệu bảng để chiêu mộ Anthony Gordon.

Dù Tottenham được cho là quan tâm, Rashford vẫn ưu tiên gia nhập một đội bóng có suất dự Champions League. Phong độ ấn tượng trong màu áo Barcelona cũng giúp anh trở lại tuyển Anh, khẳng định bản thân đủ khả năng thi đấu ở đẳng cấp cao nhất.

Khác với trước đây, MU không còn muốn tiếp tục cho mượn Rashford. Sau khi để Andre Onana gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn và bán Rasmus Hojlund cho Napoli với giá 38 triệu bảng, đội chủ sân Old Trafford ưu tiên các thương vụ bán đứt nhằm tăng ngân sách chuyển nhượng.

Siêu phẩm của Rashford tại El Clasico Rạng sáng 11/5, Rashford đã lập một siêu phẩm mở tỷ số cho Barcelona trước Real Madrid thuộc vòng 35 La Liga 2025/26.