Áo đấu của CLB Premier League gây sốt

Sunderland vừa tạo nên cơn sốt tại Anh khi ra mắt mẫu áo sân nhà cho mùa giải Premier League 2026/27.

Áo đấu Sunderland cháy hàng ngay ngày mở bán.

Theo The Sun, thiết kế mang đậm phong cách cổ điển cùng ý nghĩa lịch sử đặc biệt khiến hàng trăm cổ động viên xếp hàng từ 6 giờ sáng trước sân Stadium of Light để trở thành những người đầu tiên sở hữu.

Sau khi gây ấn tượng với mẫu áo sân khách màu hồng lấy cảm hứng từ huyền thoại Elvis Presley hồi tháng trước, "Mèo đen" tiếp tục nhận được cơn mưa lời khen với bộ trang phục sân nhà không gắn logo nhà tài trợ. Mẫu áo được thiết kế nhằm tri ân đội hình Sunderland vô địch FA Cup năm 1937 – danh hiệu lịch sử đầu tiên của CLB.

Bộ trang phục giữ nguyên hai màu đỏ - trắng truyền thống với các sọc dọc đặc trưng, kết hợp cổ bẻ cài cúc theo phong cách cổ điển và huy hiệu CLB được tái hiện theo phiên bản retro. Đặc biệt, bên trong cổ áo in tên 11 cầu thủ đá chính trận chung kết FA Cup năm 1937 tại Wembley, trong khi mặt sau cổ áo là biểu tượng nguyên bản xuất hiện trên áo đấu của Sunderland gần một thế kỷ trước.

Trong trận chung kết năm ấy, Sunderland đánh bại Preston North End 3-1 trước sự chứng kiến của khoảng 93.000 khán giả. Các pha lập công của Bobby Gurney, Raich Carter và Eddie Burbanks giúp đội bóng vùng Wearside lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp FA danh giá.

Áo đấu mới của Sunderland gây sốt nước Anh.

Ngay sau khi mở bán, mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn video ghi lại cảnh người hâm mộ nối hàng dài bên ngoài cửa hàng chính thức của CLB từ sáng sớm. Không ít người chấp nhận chờ nhiều giờ chỉ để sở hữu chiếc áo đang được xem là một trong những thiết kế đẹp nhất mùa giải mới.

Trên các diễn đàn, người hâm mộ dành nhiều lời khen cho mẫu áo. Một CĐV viết: "Chiếc áo quá xuất sắc. Chỉ mong Sunderland vô địch FA Cup mùa này để câu chuyện trở nên trọn vẹn".

Một người khác nhận xét: "Có lẽ đây là mẫu áo đẹp nhất của các CLB thuộc giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa giải năm nay".

Trong khi đó, một bình luận hài hước chia sẻ: "May mà tôi vốn không định giữ tiền trong ví".

Hiện Sunderland có chuyến du đấu hè tại Mỹ để chuẩn bị cho mùa giải mới. Hôm 26/7, đội bóng của HLV Régis Le Bris để thua Liverpool 2-4 trong trận giao hữu, dù Enzo Le Fee ghi một siêu phẩm từ ngoài vùng cấm.

Sunderland mới thăng hạng Premier League mùa 2025/26 nhưng ngay lập tức tạo tiếng vang với vị trí thứ 7, giành vé dự Europa League và xếp trên hàng loạt CLB giàu tham vọng như Chelsea, Tottenham hay Newcastle. Họ mở màn mùa giải mới bằng chuyến làm khách trên sân Ipswich Town vào ngày 22/8.

Highlights Sunderland 2-1 Chelsea Thua 1-2 trước Sunderland ở vòng 38 Premier League hôm 24/5, Chelsea lỡ hẹn với cúp châu Âu ở mùa giải tới.