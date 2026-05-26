5 HLV gây ấn tượng mạnh nhất Premier League

Regis Le Bris (Sunderland). Sunderland bước vào mùa giải với vị thế ứng viên xuống hạng số một sau khi thăng hạng từ Championship. Thế nhưng đội bóng của Regis Le Bris lại giành vé dự Europa League, khép lại một trong những câu chuyện bất ngờ nhất Premier League mùa này.
HLV người Pháp mạnh tay thay máu đội hình, xây dựng Sunderland theo phong cách thực dụng và giàu tốc độ chuyển trạng thái. Hai chiến thắng trước Newcastle giúp Le Bris nhanh chóng trở thành biểu tượng mới tại sân Stadium of Light.
Unai Emery (Aston Villa). Aston Villa khởi đầu mùa giải đầy thất vọng khi chỉ giành 3 điểm sau 5 trận đầu tiên. Tuy nhiên, Unai Emery nhanh chóng kéo đội bóng trở lại bằng chuỗi 12 chiến thắng trong 13 trận Premier League.
Trong bối cảnh Villa chịu áp lực tài chính và khủng hoảng chấn thương tuyến giữa, Emery vẫn giúp CLB vô địch Europa League. Mùa giải tưởng chừng thất bại cuối cùng lại trở thành một trong những chiến dịch thành công nhất lịch sử đội bóng với vị trí thứ 4 chung cuộc ở Premier League.
Mikel Arteta (Arsenal). Nghi ngờ lớn nhất dành cho Arsenal nằm ở bản lĩnh tâm lý sau ba mùa liên tiếp về nhì. Đến tháng 4, Arsenal dẫn đầu với khoảng cách 4 điểm nhưng cú sảy chân mà người hâm mộ lo ngại cuối cùng vẫn xuất hiện, khi họ thua liên tiếp Bournemouth và Manchester City.
Trong bối cảnh bị chế giễu dữ dội trên mạng xã hội, Arteta điều chỉnh chiến thuật và vực dậy tinh thần toàn đội lẫn khán giả sân Emirates. Arsenal sau đó giành chuỗi chiến thắng không quá thuyết phục nhưng đủ để lên ngôi vô địch, đặt nền móng cho giai đoạn thống trị mới của đội bóng Bắc London.
Keith Andrews (Brentford). Ông bắt đầu mùa giải đầu tiên trên cương vị HLV trưởng Brentford trong sự nghi ngờ lớn, sau sự ra đi của Thomas Frank cùng nhiều trụ cột, phần lớn dự đoán đều cho rằng Brentford sẽ sa sút. Tuy nhiên, Andrews không tạo ra cuộc cách mạng mà chọn cách tiến hóa dần.
Brentford vẫn nguy hiểm ở các tình huống cố định nhưng cũng được điều chỉnh đáng kể về chiến thuật. Những chiến thắng trước Aston Villa, Liverpool và Manchester United là điểm nhấn trong mùa giải Brentford liên tục gây bất ngờ và cạnh tranh suất dự cúp châu Âu.
Andoni Iraola (Bournemouth). Mất hàng loạt trụ cột sau mùa hè nhưng Andoni Iraola vẫn giúp CLB giành vé dự cúp châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử. Đội bóng kết thúc mùa giải với kỷ lục 57 điểm tại Premier League với lối chơi giàu năng lượng và pressing quyết liệt.
Bournemouth thậm chí từng đánh bại Arsenal và cầm hòa Manchester City ở giai đoạn cuối mùa để góp phần tác động đến cuộc đua vô địch. Sự ra đi của Antoine Semenyo hồi tháng Một cũng không khiến Bournemouth suy yếu quá nhiều khi Iraola tiếp tục phát hiện thêm các tài năng như Eli Junior Kroupi hay Rayan.
