Ngôi sao người Anh vào tầm ngắm MU

Manchester United được cho là đã bật đèn xanh cho thương vụ Lewis Hall nhằm giải bài toán hành lang trái dưới thời Michael Carrick.

Lewis Hall được cho là mục tiêu dễ dàng cho MU

Manchester United chuẩn bị bước vào kỳ chuyển nhượng hè đầu tiên dưới triều đại chính thức của Michael Carrick sau khi giành vé trở lại Champions League bằng vị trí thứ ba tại Premier League 2025/26.

Một trong những vị trí khiến ban huấn luyện MU lo ngại nhất là cánh trái hàng thủ.

Luke Shaw vừa trải qua mùa giải hiếm hoi duy trì được thể trạng ổn định khi đá chính toàn bộ các trận Premier League. Tuy nhiên, hậu vệ người Anh đã bước sang tuổi 30 và có tiền sử chấn thương liên miên.

Với lịch thi đấu dày đặc ở mùa giải tới, ban lãnh đạo MU hiểu rằng họ cần thêm một hậu vệ trái chất lượng để chia lửa cùng Shaw. Theo nhiều nguồn tin tại Anh, Lewis Hall của Newcastle hiện là mục tiêu số một tại Old Trafford.

Hậu vệ 21 tuổi được đánh giá là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất bóng đá Anh hiện nay. Giám đốc bóng đá Jason Wilcox được cho là người đặc biệt yêu thích Hall và đang thúc đẩy MU nghiêm túc xúc tiến thương vụ này.

Lewis Hall trưởng thành từ lò đào tạo Chelsea trước khi gia nhập Newcastle. Mùa giải vừa qua, anh đá chính 24 trận tại Premier League và gây ấn tượng nhờ khả năng lên công về thủ toàn diện.

MU tin rằng Hall phù hợp với định hướng trẻ hóa đội hình của Carrick. Trong bối cảnh Tyrell Malacia nhiều khả năng rời CLB còn Patrick Dorgu thiên về vai trò tấn công hơn, Hall được xem là mảnh ghép lý tưởng cho hệ thống mới.

Dù còn ba năm hợp đồng với Newcastle, tương lai của hậu vệ này được cho là không còn quá chắc chắn như trước.

Đáng chú ý, cả Hall lẫn Luke Shaw đều không có tên trong danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026 của HLV Thomas Tuchel.

Tuy nhiên, điều đó không làm giảm sức hút của Hall trên thị trường chuyển nhượng, nhất là khi MU đang muốn xây lại hàng thủ cho giai đoạn hậu Erik ten Hag và Ruben Amorim.

