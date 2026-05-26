Xhaka và dàn tân binh làm rung chuyển Premier League

Dominic Calvert-Lewin (Leeds). Từng bị nghi ngờ vì chấn thương và phong độ thất thường tại Everton, Dominic Calvert-Lewin lại trở thành món hời của Leeds khi cập bến theo dạng miễn phí. Ở tuổi 29, tiền đạo người Anh chọn thay đổi môi trường để cứu vãn sự nghiệp và anh đã thành công ngoài mong đợi.
Calvert-Lewin chỉ bỏ lỡ ba trận Premier League mùa này, ghi nhiều bàn thắng quan trọng giúp Leeds trụ hạng. Chuỗi 7 bàn trong 6 trận cuối năm 2025 cũng giúp anh được gọi trở lại tuyển Anh sau 5 năm vắng bóng, dù vậy anh không có tên trong danh sách cuối cùng dự World Cup 2026.
Adrien Truffert (Bournemouth). Adrien Truffert gia nhập Bournemouth từ Rennes với mức giá chỉ 11 triệu bảng nhưng nhanh chóng trở thành mắt xích quan trọng nơi hành lang trái. Hậu vệ người Pháp thích nghi rất nhanh với bóng đá Anh nhờ nền tảng thể lực dồi dào và lối chơi giàu năng lượng.
Không chỉ mạnh trong tranh chấp, Truffert còn cho thấy tố chất thủ lĩnh từng giúp anh mang băng đội trưởng Rennes từ năm 22 tuổi. Bournemouth tin rằng họ sẽ tiếp tục thu lãi lớn từ thương vụ này trong tương lai gần.
Kiernan Dewsbury-Hall (Everton). Sau mùa giải gần như biến mất tại Chelsea, Kiernan Dewsbury-Hall cần một cơ hội để làm lại và David Moyes đã trao điều đó tại Everton. Được sử dụng như một số 10 tự do, tiền vệ người Anh nhanh chóng tìm lại sự tự tin và tầm ảnh hưởng.
Anh ghi 8 bàn, có thêm 4 kiến tạo và trở thành nhân tố giúp Everton thoát xa cuộc chiến trụ hạng. Khả năng kéo bóng và tổ chức lối chơi của Dewsbury-Hall mang đến diện mạo giàu sức sống hơn cho đội chủ sân Goodison Park.
Rayan Cherki (Manchester City). Rayan Cherki là mẫu cầu thủ khiến Pep Guardiola vừa đau đầu vừa thích thú. Tài năng người Pháp sở hữu kỹ thuật ngẫu hứng hiếm thấy, luôn muốn rê bóng và tạo khác biệt thay vì chơi an toàn.
Dù còn bị yêu cầu cải thiện khả năng phòng ngự, Cherki vẫn tạo dấu ấn mạnh với 16 lần góp dấu giày vào bàn thắng tại Premier League mùa này. Ở tuổi 22, anh được xem là một trong những cầu thủ giải trí nhất bóng đá châu Âu hiện tại.
Granit Xhaka (Sunderland). Giữa cuộc cách mạng lực lượng của Sunderland, Granit Xhaka trở thành điểm tựa lớn nhất cho đội bóng mới thăng hạng. Tiền vệ người Thụy Sĩ mang tới kinh nghiệm, bản lĩnh và tư duy chiến thuật cho tập thể còn non trẻ của Regis Le Bris.
Xhaka được ví như “HLV thứ hai trên sân”, góp công lớn giúp Sunderland giành vé dự Europa League ngay mùa đầu tiên trở lại Premier League. Việc từ bỏ Champions League để gia nhập một CLB bị đánh giá là ứng viên xuống hạng càng khiến hành trình của anh trở nên đặc biệt hơn.
