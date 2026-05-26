Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Xhaka và dàn tân binh làm rung chuyển Premier League

  • Thứ ba, 26/5/2026 16:24 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Không cần phải là những bom tấn trăm triệu bảng, chính các thương vụ ít ồn ào mới tạo nên khác biệt lớn nhất Premier League mùa này.

tan binh anh 1

Dominic Calvert-Lewin (Leeds). Từng bị nghi ngờ vì chấn thương và phong độ thất thường tại Everton, Dominic Calvert-Lewin lại trở thành món hời của Leeds khi cập bến theo dạng miễn phí. Ở tuổi 29, tiền đạo người Anh chọn thay đổi môi trường để cứu vãn sự nghiệp và anh đã thành công ngoài mong đợi.
tan binh anh 2

Calvert-Lewin chỉ bỏ lỡ ba trận Premier League mùa này, ghi nhiều bàn thắng quan trọng giúp Leeds trụ hạng. Chuỗi 7 bàn trong 6 trận cuối năm 2025 cũng giúp anh được gọi trở lại tuyển Anh sau 5 năm vắng bóng, dù vậy anh không có tên trong danh sách cuối cùng dự World Cup 2026.
tan binh anh 3

Adrien Truffert (Bournemouth). Adrien Truffert gia nhập Bournemouth từ Rennes với mức giá chỉ 11 triệu bảng nhưng nhanh chóng trở thành mắt xích quan trọng nơi hành lang trái. Hậu vệ người Pháp thích nghi rất nhanh với bóng đá Anh nhờ nền tảng thể lực dồi dào và lối chơi giàu năng lượng.
tan binh anh 4

Không chỉ mạnh trong tranh chấp, Truffert còn cho thấy tố chất thủ lĩnh từng giúp anh mang băng đội trưởng Rennes từ năm 22 tuổi. Bournemouth tin rằng họ sẽ tiếp tục thu lãi lớn từ thương vụ này trong tương lai gần.
tan binh anh 5

Kiernan Dewsbury-Hall (Everton). Sau mùa giải gần như biến mất tại Chelsea, Kiernan Dewsbury-Hall cần một cơ hội để làm lại và David Moyes đã trao điều đó tại Everton. Được sử dụng như một số 10 tự do, tiền vệ người Anh nhanh chóng tìm lại sự tự tin và tầm ảnh hưởng.
tan binh anh 6

Anh ghi 8 bàn, có thêm 4 kiến tạo và trở thành nhân tố giúp Everton thoát xa cuộc chiến trụ hạng. Khả năng kéo bóng và tổ chức lối chơi của Dewsbury-Hall mang đến diện mạo giàu sức sống hơn cho đội chủ sân Goodison Park.
tan binh anh 7

Rayan Cherki (Manchester City). Rayan Cherki là mẫu cầu thủ khiến Pep Guardiola vừa đau đầu vừa thích thú. Tài năng người Pháp sở hữu kỹ thuật ngẫu hứng hiếm thấy, luôn muốn rê bóng và tạo khác biệt thay vì chơi an toàn.
tan binh anh 8

Dù còn bị yêu cầu cải thiện khả năng phòng ngự, Cherki vẫn tạo dấu ấn mạnh với 16 lần góp dấu giày vào bàn thắng tại Premier League mùa này. Ở tuổi 22, anh được xem là một trong những cầu thủ giải trí nhất bóng đá châu Âu hiện tại.
tan binh anh 9

Granit Xhaka (Sunderland). Giữa cuộc cách mạng lực lượng của Sunderland, Granit Xhaka trở thành điểm tựa lớn nhất cho đội bóng mới thăng hạng. Tiền vệ người Thụy Sĩ mang tới kinh nghiệm, bản lĩnh và tư duy chiến thuật cho tập thể còn non trẻ của Regis Le Bris.
tan binh anh 10

Xhaka được ví như “HLV thứ hai trên sân”, góp công lớn giúp Sunderland giành vé dự Europa League ngay mùa đầu tiên trở lại Premier League. Việc từ bỏ Champions League để gia nhập một CLB bị đánh giá là ứng viên xuống hạng càng khiến hành trình của anh trở nên đặc biệt hơn.

Arsenal vô địch vì không lãng phí

Arsenal chấm dứt 22 năm chờ đợi bằng chức vô địch Premier League mùa 2025/26, trong mùa giải mà sự hiệu quả trở thành yếu tố sống còn của bóng đá Anh.

12 giờ trước

Carrick xây đội hình trong mơ với 2 tân binh 170 triệu euro

Manchester United đứng trước kỳ chuyển nhượng bận rộn với nhiều vị trí cần bổ sung để phục vụ hai đấu trường Premier League, Champions League.

12 giờ trước

Đằng sau cuộc ngược dòng điên rồ nhất mùa giải của Sunderland

Từ ứng viên xuống hạng đến suất dự Europa League, Sunderland tự viết ra câu chuyện đẹp nhất Premier League mùa 2025/26.

12 giờ trước

CĐV Arsenal sung sướng sau chức vô địch Premier League 2025/26 Trận hòa 1-1 của Manchester City trước Bournemouth rạng sáng 1-1 giúp Arsenal chính thức vô địch Premier League sau 22 năm chờ đợi.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

HLV Iraola truoc co hoi doi doi hinh anh

HLV Iraola trước cơ hội đổi đời

54 phút trước 16:54 26/5/2026

0

Sau mùa giải thăng hoa cùng Bournemouth, Andoni Iraola trở thành cái tên được săn đón nhất châu Âu cả AC Milan, Liverpool và Crystal Palace cùng quan tâm.

Đào Trần

tân binh Adrien Truffert Kiernan Dewsbury-Hall Rayan Cherki Dominic Calvert-Lewin Granit Xhaka

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý