Real Madrid thắng trên xG, Barca thắng ngoài đời

Barcelona vô địch La Liga đầy thuyết phục, nhưng những con số xG lại kể một câu chuyện rất khác về mùa giải tại Tây Ban Nha.

Real Madrid có Mbappe vẫn không thể vô địch La Liga.

Bóng đá luôn hấp dẫn vì nó không phải môn thể thao của những phép tính tuyệt đối. Và đó cũng là lý do thống kê xG tiếp tục gây tranh cãi dù ngày càng phổ biến trong giới phân tích.

Theo bảng xếp hạng La Liga được Opta xây dựng dựa trên “expected goals” (bàn thắng kỳ vọng) và “expected points” (điểm số kỳ vọng), Real Madrid mới là đội đáng ra phải vô địch mùa này. Đội bóng của Arbeloa đạt 76,9 điểm kỳ vọng, nhỉnh hơn Barcelona với 75,9. Nhưng trên sân cỏ thật, Barcelona bỏ xa Real Madrid tới 8 điểm.

Khoảng cách ấy cho thấy sự thú vị của bóng đá hiện đại. xG có thể phản ánh khả năng tạo cơ hội, nhưng không thể đo hết bản lĩnh, chất lượng dứt điểm hay khả năng định đoạt trận đấu của từng đội bóng.

Barcelona mùa này chính là ví dụ rõ ràng nhất. Đội bóng xứ Catalonia đạt tổng xG ghi bàn là 86,6 nhưng thực tế ghi tới 95 bàn. Điều đó cho thấy họ tận dụng cơ hội tốt hơn kỳ vọng thống kê. Ngược lại, Real Madrid ghi đúng 77 bàn, gần sát với mức xG 78 mà họ tạo ra. Khoảng cách nằm ở hiệu quả.

Điều đáng chú ý là Barcelona không phải đội tạo ra khác biệt nhờ một cá nhân duy nhất. Robert Lewandowski sở hữu mức xG gần tương đương số bàn thắng ghi được. Trong khi đó, Ferran Torres và Lamine Yamal đều ghi nhiều bàn hơn mức kỳ vọng. Đó là dấu hiệu của một tập thể biết cách biến cơ hội thành bàn thắng.

Barcelona cho thấy sự hiệu quả ở mặt trận tấn công.

Trong khi ấy, Real Madrid lại phản ánh hình ảnh ngược lại. Kylian Mbappe vẫn duy trì hiệu suất cao với 25 bàn từ mức xG 23,9. Vinicius Junior cũng ghi nhiều hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, sự chênh lệch ấy không đủ để kéo cả tập thể vượt lên Barcelona.

Ở chiều ngược lại, Jude Bellingham chỉ ghi 6 bàn dù mức xG gần chạm mốc 8, cho thấy Real Madrid cũng bỏ lỡ không ít cơ hội đáng ra phải tận dụng tốt hơn.

Sự thú vị của bảng xếp hạng xG không chỉ nằm ở cuộc đua vô địch. Theo thống kê này, Athletic Bilbao đáng ra phải giành vé dự cúp châu Âu, còn Sevilla mới là đội xuống hạng thay vì Girona.

Điều đó phản ánh một thực tế quen thuộc của bóng đá hiện đại. Có những đội chơi tốt hơn kết quả họ nhận được, và cũng có những CLB biết cách tận dụng tối đa khoảnh khắc dù không tạo ra quá nhiều cơ hội.

Iñaki Williams là ví dụ tiêu biểu. Anh chỉ ghi 3 bàn dù mức xG vượt quá 6. Điều đó phần nào lý giải vì sao Athletic Bilbao bị đánh giá thấp hơn vị trí đáng ra họ có thể đạt được. Ngược lại, nhiều cầu thủ của Celta Vigo lại ghi bàn vượt xa mức kỳ vọng thống kê.

Bóng đá vì thế vẫn luôn tồn tại khoảng cách giữa dữ liệu và thực tế. xG giúp người ta hiểu trận đấu sâu hơn. Nó cho thấy đội bóng nào tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, cầu thủ nào dứt điểm hiệu quả hơn và tập thể nào đang vận hành tốt về mặt chiến thuật.

Tuy nhiên, bóng đá chưa bao giờ chỉ được quyết định bằng những con số. Nếu không, Barcelona đã không vô địch La Liga mùa này.