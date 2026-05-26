Mourinho đề nghị Real mua 5 tân binh

Jose Mourinho được cho là đã bắt đầu lên kế hoạch tái thiết Real Madrid dù chưa chính thức tiếp quản đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

AS cho biết mọi thỏa thuận giữa Mourinho và Real Madrid gần như đã hoàn tất. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha được cho là sẽ ký hợp đồng có thời hạn 2 năm, kèm điều khoản gia hạn thêm 1 mùa nếu giúp đội bóng giành chức vô địch La Liga. Tuy nhiên, toàn bộ kế hoạch vẫn đang bị đình trệ do cuộc bầu cử chủ tịch tại sân Bernabeu.

Nguồn tin trên cũng cho biết Mourinho đã phân tích kỹ đội hình Real Madrid sau giai đoạn cuối mùa và xác định nhiều vị trí cần bổ sung. Ưu tiên hàng đầu của ông là hàng phòng ngự, nơi Real có thể chiêu mộ thêm 1-2 trung vệ, cùng với một hậu vệ phải chất lượng. Ngoài ra, Mourinho cũng muốn bổ sung thêm một hậu vệ trái nếu Fran Garcia rời đội.

Ngoài hàng thủ, tuyến giữa cũng là khu vực được Mourinho đặc biệt quan tâm. Cựu HLV Benfica muốn Real Madrid mang về một tiền vệ phòng ngự mới để cạnh tranh và hỗ trợ Aurelien Tchouameni. Đồng thời, ông cũng yêu cầu bổ sung thêm một tiền vệ sáng tạo có phong cách tương tự Fredrik Aursnes, học trò cũ của Mourinho tại Benfica.

Theo đánh giá của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, Real Madrid hiện thiếu một cầu thủ có khả năng điều tiết và tạo đột biến ở trung tuyến. Trong khi đó, hàng công không phải ưu tiên chuyển nhượng do đội bóng đã sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng.

Dù Mourinho chưa đề xuất cụ thể cái tên nào, ban lãnh đạo Real Madrid hiểu rằng đội hình hiện tại cần thay đổi mạnh mẽ. Tuy nhiên, CLB cũng xác định muốn có thêm tân binh thì cần thanh lý bớt cầu thủ. Hai hậu vệ David Alaba và Dani Carvajal đều đã chia tay đội bóng khi hết hợp đồng, còn Dani Ceballos và Eduardo Camavinga cũng đối diện nguy cơ bị bán trong hè này.

