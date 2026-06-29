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Thể thao

Chelsea nhận câu trả lời cho thương vụ Xhaka

  • Thứ hai, 29/6/2026 06:20 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sunderland lập tức bác bỏ đề nghị từ Chelsea và khẳng định Granit Xhaka không phải để bán trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

HLV Alonso muốn tái hợp Xhaka ở Chelsea. Ảnh: Reuters.

Chelsea sớm nhận gáo nước lạnh trên thị trường chuyển nhượng khi Sunderland từ chối lời đề nghị đầu tiên trị giá 8 triệu bảng dành cho Granit Xhaka. Đội chủ sân Ánh Sáng còn gửi thông điệp cứng rắn tới đại diện thành London rằng họ không có ý định chia tay đội trưởng người Thụy Sĩ.

Theo SunSport, Sunderland đánh giá con số Chelsea đưa ra là "thiếu tôn trọng" đối với cả CLB lẫn Xhaka. Ban lãnh đạo "Mèo đen" khẳng định sẽ không xem xét bất kỳ đề nghị nào khác trong mùa hè này.

HLV Xabi Alonso được cho là người thúc đẩy thương vụ. Chiến lược gia người Tây Ban Nha từng có hai mùa làm việc cùng Xhaka tại Bayer Leverkusen và cùng tiền vệ này giành cú đúp Bundesliga cộng Cúp quốc gia Đức. Sau khi tiếp quản Chelsea, Alonso muốn tái hợp cậu học trò cũ nhằm tăng cường kinh nghiệm cho tuyến giữa.

Tuy nhiên, Sunderland không chịu bất kỳ sức ép nào phải bán ngôi sao 33 tuổi. Xhaka vẫn còn hai năm hợp đồng và là nhân tố quan trọng trong kế hoạch của đội bóng sau mùa giải thành công vừa qua.

Gia nhập Sunderland từ Bayer Leverkusen với mức phí 17 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái, cựu tiền vệ Arsenal nhanh chóng chứng tỏ giá trị. Anh góp công lớn giúp đội bóng cán đích ở vị trí thứ bảy Premier League và giành vé dự cúp châu Âu lần thứ hai trong lịch sử.

Trong khi đó, Chelsea vẫn tiếp tục tìm kiếm một tiền vệ mới khi tương lai của Enzo Fernandez đang bị đặt dấu hỏi bởi sự quan tâm từ Real Madrid. Bên cạnh đó, đội chủ sân Stamford Bridge cũng hoạt động tích cực ở các vị trí khác khi đã đạt thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ Marco Palestra từ Atalanta với mức phí 43 triệu bảng.

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Đào Trần

Chelsea Granit Xhaka Sunderland World Cup 2026 Premier League

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