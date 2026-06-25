Chelsea ra giá bán Malo Gusto cho Man City

Chelsea chỉ chấp nhận để Malo Gusto ra đi nếu nhận đủ khoảng 88 triệu euro, trong bối cảnh Manchester City và nhiều ông lớn châu Âu đang theo sát hậu vệ người Pháp.

Malo Gusto đang góp mặt cùng tuyển Pháp ở World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Chelsea vừa phát đi thông điệp cứng rắn trên thị trường chuyển nhượng khi định giá Malo Gusto ở mức 75 triệu bảng, tương đương khoảng 88 triệu euro. Động thái này xuất hiện giữa lúc Manchester City được cho là dành sự quan tâm đặc biệt cho hậu vệ phải người Pháp.

Theo Daily Mail, Gusto được đánh giá cao tại sân Etihad. Nguồn tin thân cận với cầu thủ 23 tuổi tiết lộ anh cũng hứng thú với viễn cảnh tái ngộ Enzo Maresca, người được cho là đang chờ ngày thay thế Pep Guardiola tại Manchester City.

Tuy nhiên, Chelsea khẳng định Man City không phải đội bóng duy nhất theo đuổi tuyển thủ Pháp. Nhiều CLB hàng đầu châu Âu cũng đã bày tỏ sự quan tâm trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Dù vậy, đội chủ sân Stamford Bridge hiện không chủ động bán Gusto và vẫn đánh giá rất cao giá trị của cầu thủ này. Tương lai của Gusto càng trở thành chủ đề nóng khi Chelsea hoàn tất thương vụ Marco Palestra từ Atalanta. Đội bóng thành London được cho đã vượt mặt Inter Milan để giành lợi thế trong cuộc đua chiêu mộ hậu vệ 21 tuổi.

Chính sự đa năng của Palestra khiến truyền thông Anh đặt dấu hỏi về tương lai của Gusto, nhất là khi Chelsea đang tiếp tục tái cấu trúc đội hình dưới thời HLV Xabi Alonso. Dù vậy, mức giá 88 triệu euro được xem là rào cản rất lớn. Ngay cả trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng ngày càng lạm phát, chưa rõ liệu Man City có sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của Chelsea không.

Không chỉ cứng rắn với Gusto, Chelsea dường như đã ra giá 120 triệu bảng, tương đương khoảng 141 triệu euro, nếu Real Madrid muốn sở hữu Enzo Fernandez trong mùa hè này.

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