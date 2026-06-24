Chelsea đón tân binh đầu tiên giá 55 triệu euro

Chelsea chi hơn 55 triệu euro để chiêu mộ Marco Palestra từ Atalanta, qua đó đánh bại Inter Milan trong cuộc đua giành hậu vệ triển vọng bậc nhất Italy.

Chelsea chiêu mộ được Marco Palestra.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano sử dụng cụm từ quen thuộc "Here we go" để xác nhận thương vụ hoàn tất. "Chelsea đạt được thỏa thuận chiêu mộ Palestra từ Atalanta.

Để có được cầu thủ, Chelsea chấp nhận chi hơn 55 triệu euro, vượt mức đề nghị khoảng 50 triệu euro mà Inter Milan đưa ra", nhà báo người Italy thông tin thêm.

Truyền thông Italy cho biết HLV Xabi Alonso đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục Palestra cập bến Stamford Bridge. Hậu vệ 21 tuổi cũng bật đèn xanh cho dự án của Chelsea và trở thành tân binh đầu tiên dưới triều đại của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Palestra trải qua mùa giải bùng nổ trong màu áo Cagliari theo dạng cho mượn từ Atalanta. Anh ra sân 37 trận tại Serie A, đóng góp 5 bàn thắng và kiến tạo, đồng thời được vinh danh là Hậu vệ hay nhất mùa giải.

The Athletic khẳng định Palestra là phát hiện lớn nhất Serie A mùa vừa qua. Ngoài thể hình lý tưởng, hậu vệ người Italy còn sở hữu tốc độ và khả năng lên công về thủ rất ấn tượng. Phong độ thăng hoa giúp Palestra được triệu tập lên tuyển Italy và có trận ra mắt ở vòng play-off World Cup hồi tháng 3.

Sự xuất hiện của Palestra được xem là tín hiệu cho thấy HLV Alonso muốn đưa Chelsea trở lại hệ thống 3 trung vệ từng giúp ông gặt hái thành công tại Bayer Leverkusen. Trong sơ đồ này, Palestra khả năng sẽ đảm nhận vai trò wing-back phải sở trường.

Điều đó cũng có thể tạo ra những thay đổi lớn trong đội hình Chelsea. Với tiền sử chấn thương dày đặc, Reece James có thể sẽ được kéo vào đá trung vệ lệch phải. Trong khi đó, tương lai của Malo Gusto có thể phải rời Stamford Bridge.