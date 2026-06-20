Man City mất bộn tiền cho Chelsea vì Maresca

Manchester City và Chelsea đang tiến gần đến một thỏa thuận tài chính cho phép Enzo Maresca chính thức trở thành tân huấn luyện viên trưởng của "The Citizens".

Theo The Guardian , các cuộc đàm phán hiện tập trung vào mức phí bồi thường nhằm giải quyết dứt điểm các cáo buộc liên quan đến việc tiếp cận nhân sự không đúng quy định.

Mâu thuẫn phát sinh khi phía Chelsea khẳng định có bằng chứng cho thấy Maresca vi phạm hợp đồng và bị Man City lôi kéo trái phép khi vẫn còn ràng buộc với Stamford Bridge. Tuy nhiên, thay vì đưa vụ việc lên Ban tổ chức Premier League để khiếu nại, "The Blues" ưu tiên một giải pháp hòa giải nhằm duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai câu lạc bộ.

Một khoản thanh toán trị giá hơn 10 triệu bảng được đánh giá là con số khả thi nhất để khép lại vụ việc. Hiện tại, các chi tiết cuối cùng của thỏa thuận đắt giá này vẫn được thảo luận tích cực.

Sự thiện chí từ cả hai phía giúp tiến trình thương thảo diễn ra thuận lợi, mở đường cho Maresca tiếp quản công việc mới theo đúng nguyện vọng. Về phía Manchester City, việc phần lớn ngôi sao đang tham dự World Cup 2026 giúp câu lạc bộ có thêm quỹ thời gian để hoàn tất thủ tục pháp lý.

Dự kiến, đội chủ sân Etihad sẽ không hội quân tập luyện trước tháng 7. Đây cũng là thời điểm Maresca kỳ vọng sẽ bắt đầu dẫn dắt đội bóng ngay sau khi các rào cản về hợp đồng được tháo gỡ hoàn toàn.

Những lần Man City ngược dòng trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh Trong 15 năm gần đây, Manchester City là cái tên có số lần vô địch Ngoại hạng Anh nhiều nhất. Ngoài những lần về nhất áp đảo, nửa xanh thành Manchester cũng không ít lần phải vào vai ''kẻ rượt đuổi''.