Man City duyệt chi 250 triệu euro cho 3 tân binh

  • Thứ bảy, 30/5/2026 09:33 (GMT+7)
Manchester City lên kế hoạch thực hiện một cuộc cải tổ lực lượng quy mô lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhằm mở ra chương mới dưới thời HLV Enzo Maresca.

Sự hiện diện của Enzo Maresca giúp Man City có lợi thế trong việc chèo kéo Enzo Fernandez.

Theo Fichajes, sau sự ra đi của Pep Guardiola, đội chủ sân Etihad được cho là sẵn sàng chi tới 250 triệu euro để mang về ba bản hợp đồng đáng chú ý gồm Elliot Anderson (Nottingham Forest), Enzo Fernandez (Chelsea) và Pedro Porro (Tottenham Hotspur).

Động thái này xuất phát từ nguy cơ City chia tay hàng loạt trụ cột. John Stones, Bernardo Silva đã xác nhận rời đi, trong khi tương lai của những cái tên như Ruben Dias, Josko Gvardiol, Rodri, Savinho hay Tijjani Reijnders vẫn đang bị đặt dấu hỏi. Ban lãnh đạo Man City vì thế muốn nhanh chóng bổ sung lực lượng để duy trì sức cạnh tranh ở cả Premier League lẫn Champions League.

Trong số các mục tiêu, Elliot Anderson được xem là ưu tiên hàng đầu. Tiền vệ người Anh gây ấn tượng mạnh nhờ nguồn năng lượng dồi dào, khả năng di chuyển rộng và hỗ trợ tấn công hiệu quả.

Bên cạnh đó, Enzo Fernandez cũng nằm trong kế hoạch tái thiết tuyến giữa của nhà cầm quân người Italy. Nhà vô địch World Cup 2022 được đánh giá cao nhờ khả năng điều tiết lối chơi, phân phối bóng và tạo đột biến từ tuyến hai. Mức phí dành cho tiền vệ người Argentina được có thể lên tới 100 triệu euro.

Ở hàng phòng ngự, Pedro Porro là mục tiêu nhằm tăng cường sức mạnh bên hành lang phải. Hậu vệ người Tây Ban Nha sở hữu khả năng hỗ trợ tấn công tốt, tốc độ và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao tại Premier League.

Nếu hoàn tất cả ba thương vụ, Manchester City sẽ gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng họ sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới cùng Enzo Maresca với tham vọng thống trị bóng đá Anh và châu Âu một lần nữa.

Duy Anh

Man City Premier League

