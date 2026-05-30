Arsenal nghiên cứu bài penalty của PSG

Tiền vệ Martin Odegaard cho biết Arsenal đã sẵn sàng trước mọi kịch bản trong cuộc đại chiến với PSG ở chung kết Champions League vào đêm 30/5.

Odegaard tự tin vào quá trình chuẩn bị trước PSG. Ảnh: Reuters.

Trong buổi họp báo trước trận, Odegaard tiết lộ: "Chúng tôi đã nghiên cứu các cầu thủ PSG ở loạt sút luân lưu và chuẩn bị cho mọi khả năng. Toàn đội đã phân tích đối thủ theo nhiều cách khác nhau để có thể bước vào trận đấu với sự tự tin cao nhất".

Sự thận trọng của Arsenal là điều dễ hiểu khi PSG đang là đương kim vô địch Champions League và sở hữu đội hình giàu kinh nghiệm ở những trận cầu lớn. Vì vậy, "Pháo thủ" không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào trong quá trình chuẩn bị.

Nếu chỉ tính những cầu thủ đã thực hiện từ 3 quả phạt đền trở lên, Ousmane Dembele là cầu thủ có tỷ lệ sút phạt đền thành công cao nhất trong đội hình PSG, đạt 66,7%. Bên cạnh đó, tuyển thủ Pháp còn là một trong những mũi nhọn nguy hiểm nhất của đội bóng thủ đô Paris nhờ khả năng rê bóng, tạo đột biến và dứt điểm bằng hai chân.

Ở chiều ngược lại, tiền đạo Viktor Gyokeres là niềm hy vọng lớn nhất của Arsenal trên chấm 11 m với tỷ lệ thành công 100% sau 4 lần thực hiện. Bộ đôi Bukayo Saka và Kai Havertz cũng đang duy trì thành tích hoàn hảo khi chưa từng đá hỏng phạt đền trong sự nghiệp.

Arsenal hiện đứng trước cơ hội làm nên lịch sử khi hướng tới chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng quyết tâm cao độ, thầy trò HLV Mikel Arteta hy vọng sẽ khép lại mùa giải đáng nhớ bằng cú đúp danh hiệu, bao gồm Premier League và Champions League.

