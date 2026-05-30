Vì sao chung kết Champions League đá sớm hơn thường lệ?

Trận chung kết Champions League 2025/26 giữa Arsenal và PSG sẽ diễn ra vào đêm 30/5 với khung giờ thi đấu mới (18h giờ địa phương, 23h giờ Việt Nam).

Chung kết Champions League 2025/26 diễn ra sớm hơn so với trước đây. Ảnh: Reuters.

Theo quyết định của Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA), màn so tài tại sân Puskas Arena ở Budapest (Hungary) sẽ khởi tranh lúc 18h theo giờ địa phương, sớm hơn ba tiếng so với khung giờ truyền thống. Tại Việt Nam, trận đấu được phát sóng lúc 23h.

Đây là lần đầu chung kết Champions League được áp dụng khung giờ mới kể từ khi UEFA công bố kế hoạch thay đổi vào mùa hè năm ngoái. Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu cho biết quyết định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người hâm mộ theo dõi trận đấu, đồng thời giúp việc di chuyển bằng phương tiện công cộng trở nên dễ dàng và an toàn hơn sau khi trận đấu kết thúc.

UEFA cũng kỳ vọng việc trận đấu khép lại sớm hơn sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho thành phố đăng cai. Người hâm mộ sẽ có thêm thời gian để tham gia các hoạt động ăn mừng và sử dụng các dịch vụ địa phương, qua đó gia tăng nguồn thu cho Budapest trong dịp diễn ra sự kiện thể thao cấp câu lạc bộ lớn nhất châu Âu.

Về mặt chuyên môn, PSG bước vào trận chung kết với tư cách đương kim vô địch. Đội bóng nước Pháp trải qua một mùa giải ấn tượng khi giành chức vô địch Ligue 1, Siêu cúp châu Âu và Siêu cúp Pháp.

Trong khi đó, Arsenal cũng mang theo sự tự tin rất lớn đến Budapest. "Pháo thủ" vừa chấm dứt 22 năm chờ đợi để đăng quang Premier League, đồng thời duy trì thành tích bất bại tại Champions League mùa này.

