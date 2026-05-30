Herbalife Việt Nam tài trợ dinh dưỡng cho VĐV xuất sắc năm 2026

Năm 2026, Herbalife Việt Nam tiếp tục thực hiện cam kết đồng hành cùng thể thao nước nhà thông qua hoạt động tài trợ dinh dưỡng cho các vận động viên xuất sắc.

Ngày 28/5, lễ công bố Herbalife Việt Nam tài trợ dinh dưỡng cho các vận động viên xuất sắc trong năm 2026 đã diễn ra với sự tham dự của đại diện Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Ủy ban Olympic Việt Nam, Ủy ban Paralympic Việt Nam cùng đông đảo huấn luyện viên và vận động viên. Sự kiện đánh dấu cột mốc trong hành trình đồng hành của Herbalife Việt Nam với thể thao nước nhà, đặc biệt ở lĩnh vực dinh dưỡng, hỗ trợ vận động viên trong quá trình tập luyện, thi đấu.

Tiếp nối hành trình đồng hành với thể thao Việt Nam

Với vận động viên chuyên nghiệp, dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên thành tích thi đấu. Sự hỗ trợ về dinh dưỡng và sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp có ý nghĩa thiết thực trong quá trình chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng. Lịch tập luyện dày đặc, cường độ vận động cao đòi hỏi vận động viên phải duy trì thể trạng ổn định trong thời gian dài. Vì vậy, những chương trình tài trợ dinh dưỡng góp phần giúp vận động viên yên tâm hơn trong tập luyện và thi đấu.

Với sự phối hợp chặt chẽ cùng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Ủy ban Olympic Việt Nam và Ủy ban Paralympic Việt Nam, trong 14 năm qua, Herbalife đã liên tục hỗ trợ các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học hiện đại, cho các đội tuyển quốc gia.

Hoạt động tài trợ dinh dưỡng cho vận động viên xuất sắc năm 2026 là sự khẳng định cho cam kết của Herbalife Việt Nam trong việc đồng hành với thể thao Việt Nam.

Ngoài ra, Herbalife Việt Nam cũng đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao nhận thức về dinh dưỡng khoa học cho vận động viên và huấn luyện viên thông qua các chương trình đào tạo, huấn luyện. Qua đó, các vận động viên xuất sắc của thể thao Việt Nam có thêm nguồn lực để nâng cao chất lượng tập luyện, cải thiện nền tảng thể chất và chuẩn bị tốt hơn cho những mục tiêu quan trọng trong năm.

Sự hỗ trợ về dinh dưỡng từ Herbalife có ý nghĩa thiết thực với vận động viên trong quá trình chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, khẳng định: “Dinh dưỡng và tập luyện là hai yếu tố song hành, cần thiết như hai bộ phận cấu thành nên thể lực của vận động viên. Đã đến lúc chúng ta phải tính toán khoa học việc đưa dinh dưỡng vào cơ thể. Thay vì trước đây nghĩ đến ăn no, ăn ngon, giờ đây phải là ăn đủ chất, đủ dinh dưỡng, đủ calo để đáp ứng bài tập chuyên môn. Gói tài trợ này sẽ đi thực chất đến tận tay các vận động viên, giúp họ củng cố thể chất, sẵn sàng bứt phá tại SEA Games, ASIAD và vươn xa hơn là đấu trường Olympic thế giới”.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, nhấn mạnh: “Chúng tôi tự hào khi liên tục tài trợ các sản phẩm dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học của Herbalife cho các vận động viên và vận động viên người khuyết tật xuất sắc của Việt Nam trong suốt 14 năm qua. Dinh dưỡng hợp lý và rèn luyện thể chất là những yếu tố then chốt giúp các vận động viên duy trì sức mạnh cùng sức bền để tập luyện hiệu quả và thi đấu thành công”.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, phát biểu tại sự kiện.

Lan tỏa lối sống năng động, lành mạnh trong cộng đồng

Bên cạnh việc hỗ trợ và đào tạo về dinh dưỡng, Herbalife Việt Nam cũng thường xuyên triển khai hoạt động khích lệ, động viên vận động viên đạt thành tích xuất sắc, trong đó có các hình thức thưởng nóng và ghi nhận kịp thời những nỗ lực của thể thao Việt Nam tại các đấu trường lớn. Những hoạt động này góp phần tạo thêm động lực cho vận động viên, đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp của họ cho thể thao nước nhà.

Xa hơn, thông qua việc đồng hành với thể thao, doanh nghiệp mong muốn truyền tải thông điệp về lối sống năng động, lành mạnh tới cộng đồng. Trong những năm gần đây, nhận thức của người Việt về sức khỏe, dinh dưỡng và vận động có nhiều chuyển biến tích cực. Ngày càng nhiều người quan tâm hơn đến việc tập luyện thể thao, lựa chọn chế độ ăn uống cân bằng và xây dựng thói quen sinh hoạt lành mạnh.

Herbalie Việt Nam nhận kỷ niệm chương vì những đóng góp vào thành tích của thể thao nước nhà.

Xu hướng này phù hợp với định hướng mà Herbalife Việt Nam theo đuổi thông qua các hoạt động cộng đồng và chương trình đồng hành cùng thể thao. Khi mỗi cá nhân hiểu hơn về vai trò của dinh dưỡng và vận động, lối sống năng động, lành mạnh có thể được lan tỏa rộng rãi hơn, trở thành một phần của đời sống thường ngày.

Có thể nói, hoạt động tài trợ dinh dưỡng cho các vận động viên xuất sắc của thể thao Việt Nam trong năm 2026 của Herbalife Việt Nam là sự tiếp nối hành trình đồng hành lâu dài với thể thao nước nhà. Thông qua hoạt động này, Herbalife Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết hỗ trợ vận động viên, góp phần nâng cao thành tích của thể thao Việt Nam tại các sự kiện trong nước và quốc tế, đồng thời truyền cảm hứng về một cộng đồng khỏe mạnh.