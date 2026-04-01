Herbalife đồng hành Lễ phát động Ngày quyền của người tiêu dùng VN

Herbalife Việt Nam cùng báo Tiền Phong hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2026 với chủ đề “An toàn thông tin - Gắn kết niềm tin - Tiêu dùng bền vững”.

Theo đó, Herbalife Việt Nam đồng hành báo Tiền Phong trong chuỗi hoạt động quy mô lớn được tổ chức tại Khánh Hòa, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên phạm vi toàn quốc.

Herbalife Việt Nam cùng báo Tiền Phong hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

Chuỗi hoạt động do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa (đơn vị thực hiện là Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa), báo Tiền Phong cùng các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai trong 27-29/3. Đây là sự kiện cấp quốc gia, quy tụ sự tham gia của các bộ, ngành Trung ương, địa phương, tổ chức xã hội, hiệp hội ngành nghề, cộng đồng doanh nghiệp và hàng nghìn người tiêu dùng, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp.

Chương trình diễn ra trong các ngày 27-29/3 tại Khánh Hòa.

Trong khuôn khổ chương trình, Lễ phát động Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam tại quảng trường 2/4 được xác định là điểm nhấn, đóng vai trò kết nối và lan tỏa hoạt động hưởng ứng trên cả nước. Sự kiện dự kiến thu hút hàng nghìn đại biểu, vận động viên và người dân tham gia, đồng thời tạo cao điểm truyền thông về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong năm.

Đồng hành cùng chuỗi hoạt động, Herbalife Việt Nam thể hiện sự gắn kết trách nhiệm với cộng đồng thông qua việc tham gia hoạt động giao lưu, trải nghiệm và truyền thông, góp phần đưa thông tin về tiêu dùng an toàn đến gần với người dân. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp tăng cường tương tác, lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của người tiêu dùng trong bối cảnh thị trường ngày càng phát triển nhanh và đa dạng.

Chương trình góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên phạm vi toàn quốc.

Trong bối cảnh kinh tế số, vấn đề an toàn thông tin dần trở thành yếu tố then chốt trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Herbalife chú trọng minh bạch thông tin sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ, đồng thời tuân thủ quy định liên quan đến bảo mật dữ liệu, góp phần tạo dựng môi trường tiêu dùng an toàn và đáng tin cậy.

Cùng với đó, việc gắn kết niềm tin với người tiêu dùng được doanh nghiệp đặt làm trọng tâm thông qua duy trì chất lượng sản phẩm, nâng cao trải nghiệm dịch vụ và đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hỗ trợ. Sự tin tưởng của người tiêu dùng không chỉ là nền tảng cho sự phát triển của doanh nghiệp, mà còn góp phần củng cố sự ổn định và minh bạch của thị trường.

Hướng tới mục tiêu tiêu dùng bền vững, Herbalife tiếp tục thúc đẩy giá trị tiêu dùng có trách nhiệm, gắn với nâng cao sức khỏe cộng đồng và giảm thiểu tác động đến môi trường. Nỗ lực này phù hợp với định hướng chung của cơ quan quản lý trong hình thành thói quen tiêu dùng an toàn, thân thiện và bền vững.

Việc đồng hành báo Tiền Phong trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2026 phù hợp với cam kết lâu dài của Herbalife Việt Nam trong việc đặt người tiêu dùng làm trung tâm, cung cấp sản phẩm chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh, minh bạch và phát triển bền vững.

Herbalife Việt Nam là nhà tài trợ chính thức của giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong.

Bên cạnh đó, để khuyến khích lối sống năng động, Herbalife Việt Nam đồng hành giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong năm thứ 6 liên tiếp.

Cụ thể, Herbalife Việt Nam - với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất - là nhà tài trợ chính thức. Giải được tổ chức trong các ngày 27-29/3 tại tỉnh Khánh Hòa. Sự kiện thu hút hơn 12.000 vận động viên trong nước và quốc tế, lập kỷ lục về số lượng người tham gia trong lịch sử giải chạy này.

Nhiều nhân viên Herbalife Việt Nam tham gia giải chạy ý nghĩa này.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: “Chúng tôi rất phấn khởi khi giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lập kỷ lục mới về số lượng vận động viên tham gia. Năm nay đánh dấu sự hợp tác lâu dài của Herbalife với giải chạy lâu đời và giàu truyền thống nhất Việt Nam này. Giải chạy phù hợp với cam kết của chúng tôi trong góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng tại Việt Nam thông qua hỗ trợ chương trình cộng đồng, khuyến khích mọi người hướng đến lối sống năng động, lành mạnh. Chúng tôi cũng tự hào khi nhiều thành viên độc lập và nhân viên Herbalife Việt Nam là vận động viên tham gia sự kiện thể thao”.