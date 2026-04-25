Herbalife mang câu chuyện sức khỏe cộng đồng đến đối thoại Mỹ - ASEAN

Tại chương trình làm việc cấp cao Mỹ - ASEAN, Herbalife Việt Nam nhấn mạnh vai trò dinh dưỡng, vận động và hợp tác bền vững trong nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng, hàng đầu về sức khỏe và thể chất, Herbalife Việt Nam đã tham gia chuỗi chương trình làm việc cấp cao từ ngày 13/4 đến ngày 17/4 tại Hà Nội, trong khuôn khổ đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC).

Trong 5 ngày làm việc, Herbalife với đại diện là ông Julian Cacchioli - Phó chủ tịch Quan hệ Đối ngoại khu vực EMEA, Ấn Độ và châu Á - Thái Bình Dương, cùng các tập đoàn hàng đầu của Mỹ đã tham gia các buổi làm việc với Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đoàn doanh nghiệp cũng có cơ hội gặp gỡ với Phó chủ tịch Quốc Hội và Thủ tướng Chính phủ.

Đoàn doanh nghiệp tại chương trình làm việc cấp cao Mỹ - ASEAN.

Tại chuỗi hoạt động này, Herbalife lần nữa khẳng định cam kết mạnh mẽ của công ty trong việc góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người thông qua dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học và tập luyện thể dục thường xuyên, tiếp tục chương trình hợp tác dài hạn với các tổ chức thể thao hàng đầu để đóng góp hỗ trợ hiệu quả cho nền thể thao Việt Nam, cũng như có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ông Julian Cacchioli, Phó Chủ tịch Quan hệ Đối ngoại khu vực EMEA, Ấn Độ và châu Á - Thái Bình Dương, đại diện cho Herbalife tại sự kiện.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: “Herbalife tự hào và vinh dự được tham gia chương trình làm việc cấp cao với Chính phủ Việt Nam cùng các bộ ngành và các bên liên quan. Công ty cam kết mạnh mẽ về sự hiện diện lâu dài tại Việt Nam với các ưu tiên trọng tâm là nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng thông qua dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học và vận động thường xuyên, đồng thời đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội và trao quyền về kinh tế”.

Đại diện Herbalife tại Triển lãm Đổi mới và Phát triển bền vững.

Herbalife đồng thời là nhà tài trợ vàng của Triển lãm Đổi mới và Phát triển bền vững do USABC tổ chức. Tại sự kiện, Herbalife đã giới thiệu việc tích hợp phát triển bền vững trong toàn bộ hoạt động toàn cầu, từ kinh doanh có trách nhiệm, chuyển đổi số đến các sáng kiến cộng đồng. Với sự hiện diện tại 95 thị trường trên toàn cầu, Herbalife xác định phát triển bền vững là nền tảng cốt lõi tạo ra giá trị dài hạn.

Sau chương trình của USABC, Herbalife đã có buổi làm việc song phương với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tại đây, đại diện Bộ ghi nhận mối quan hệ hợp tác gần 15 năm với Herbalife, đánh giá cao những đóng góp của doanh nghiệp không chỉ ở vai trò tài trợ mà đã phát triển thành quan hệ đối tác chiến lược trong việc nâng cao thành tích thể thao, phát triển phong trào thể thao và gắn kết cộng đồng.

Herbalife là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho thể thao Việt Nam, tổ chức các buổi huấn luyện về dinh dưỡng nâng cao thể lực và sức bền cho các VĐV trong thi đấu.

Herbalife đã hỗ trợ dinh dưỡng cho các đội tuyển quốc gia, đồng hành cùng vận động viên tại các đấu trường lớn như SEA Games, ASIAD, Olympic và Paralympic, đồng thời tích cực thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng và nâng cao sức khỏe cộng đồng.