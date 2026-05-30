Cách PSG khắc chế 'vũ khí cố định' của Arsenal

Luis Enrique nhiều khả năng sẽ không đối đầu trực diện với vũ khí cố định của Arsenal, mà tìm cách buộc đối thủ phải tự thay đổi trong trận chung kết Champions League.

Những tình huống cố định từ lâu đã trở thành thương hiệu của Arsenal dưới thời Mikel Arteta. Mùa này, đội bóng thành London ghi tới 25 trong tổng số 71 bàn tại Premier League từ các pha bóng chết, trong đó có 19 bàn xuất phát từ phạt góc.

Chính vì vậy, cách PSG đối phó với thứ vũ khí lợi hại này đang là chủ đề nhận được nhiều quan tâm trước trận chung kết Champions League tại Budapest.

Jesus Casas, cựu trợ lý từng làm việc cùng Luis Enrique tại Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha, tiết lộ nhà cầm quân người Tây Ban Nha thường có cách tiếp cận rất khác biệt khi đối đầu các đội mạnh về bóng chết.

Theo Casas, thay vì bố trí đông quân số trong vùng cấm, Enrique từng lựa chọn giữ hai cầu thủ ở phía trên khi Tây Ban Nha đối đầu Italy tại EURO 2020. Mục đích là buộc đối thủ phải để lại nhiều người phía sân nhà, qua đó giảm số lượng cầu thủ tham gia tấn công trong các tình huống phạt góc.

Ông lấy ví dụ Italy khi đó thường đưa tới 8 cầu thủ vào vùng cấm mỗi lần đá phạt góc. Tuy nhiên, việc Tây Ban Nha giữ lại hai cầu thủ phía trên khiến đối phương phải bố trí ba người ở lại phòng ngự. Kết quả là số lượng cầu thủ tấn công trực tiếp giảm xuống còn năm người, giúp việc phòng ngự trở nên dễ dàng hơn.

Nếu áp dụng cách tiếp cận tương tự, PSG có thể để những cầu thủ tốc độ như Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia hoặc Desire Doue chờ sẵn bên phần sân đối phương. Khi đó, Arsenal sẽ buộc phải giữ người ở lại thay vì dồn toàn bộ lực lượng vào vùng cấm.

Luis Enrique vốn nổi tiếng với những quyết định chiến thuật táo bạo. PSG từng gây chú ý bằng nhiều phương án bất ngờ như chủ động đá bóng ra biên ngay sau giao bóng để tổ chức pressing, sử dụng các quả ném biên dài hay cố tình đưa bóng tới những khu vực đã được tính toán trước.

Dù vậy, bóng chết vẫn là bài toán khiến Enrique đau đầu trong quá khứ. Khi còn dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha, ông từng thừa nhận không dành quá nhiều thời gian tập luyện phòng ngự các tình huống cố định mà chủ yếu phân tích bằng video.

Casas cho rằng mọi chuyện có thể khác ở trận chung kết lần này. Arsenal sở hữu một trong những hệ thống bóng chết hiệu quả nhất châu Âu, vì thế PSG chắc chắn phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.

Điều đó đồng nghĩa cuộc đấu trí giữa Arteta và Enrique có thể không chỉ diễn ra ở những pha phối hợp bóng sống, mà còn bắt đầu từ từng quả phạt góc, nơi một chi tiết nhỏ cũng đủ tạo ra khác biệt giữa chức vô địch và thất bại.

