Havertz sẵn sàng thiêu rụi giấc mơ của PSG

PSG mang dáng dấp của một đế chế đang ở đỉnh cao quyền lực, còn Havertz sẵn sàng hóa “thích khách” để lặp lại kịch bản từng khiến Man City ôm hận năm 2021.

Havertz là niềm hy vọng của Arsenal.

Cần nhớ, PSG là đương kim vô địch châu Âu, sở hữu đội hình giàu kinh nghiệm. Họ có quyền mơ trở thành đội đầu tiên sau Real Madrid bảo vệ thành công ngai vàng Champions League.

PSG có mọi lợi thế của một nhà vô địch từng trải

Xét về kinh nghiệm ở sân chơi lớn, PSG rõ ràng vượt trội Arsenal trước trận chung kết. Đội bóng nước Pháp không chỉ là đương kim vô địch Champions League mà còn vừa trải qua một trong những trận chung kết áp đảo nhất lịch sử hiện đại khi nghiền nát Inter Milan 5-0 mùa trước.

Trải nghiệm ấy mang đến cho PSG sự tự tin rất lớn. Từ HLV Luis Enrique cho tới các cầu thủ, họ đều hiểu cảm giác của một trận đấu đỉnh cao và biết cách kiểm soát áp lực trong những khoảnh khắc quyết định. Đó là lợi thế mà Arsenal không có.

Lần gần nhất Arsenal góp mặt ở chung kết Champions League đã cách đây 20 năm. Đội hình hiện tại của Mikel Arteta gần như là những “tấm chiếu mới” ở sân khấu lớn nhất châu Âu. Họ có thể sở hữu tài năng, tốc độ và sự kỷ luật chiến thuật, nhưng trải nghiệm ở những trận đấu kiểu này lại là thứ không thể học chỉ trong một mùa giải.

Trong hoàn cảnh đó, Kai Havertz trở thành cái tên đặc biệt nhất. Tiền đạo người Đức không chỉ từng chơi ở chung kết Champions League, mà còn là người ghi bàn quyết định giúp Chelsea đánh bại Man City năm 2021. Đáng chú ý, Chelsea khi ấy cũng bị đánh giá thấp hơn rất nhiều trước đội bóng của Pep Guardiola, tương tự vị thế của Arsenal trước PSG lúc này.

Havertz hiểu cảm giác của một trận chung kết Champions League. Quan trọng hơn, anh hiểu rằng những trận đấu kiểu này đôi khi chỉ được định đoạt bởi một khoảnh khắc. Điều này khác với Kepa Arrizabalaga, người từng hai lần đăng quang cùng Chelsea 2020 và Real Madrid 2024. Lý do là ở cả hai mùa giải đó Kepa đều đóng vai trò dự bị. Mùa này, Kepa cũng chỉ là lựa chọn số hai trong khung gỗ Arsenal.

Các vị trí ghi bàn của Havertz tại Champions League mùa này.

Havertz đang là “Midas” của Arsenal tại Champions League

Nếu PSG có Ousmane Dembele như biểu tượng của sức mạnh tấn công, Arsenal lại đặt niềm hy vọng vào sự hiệu quả gần như phi lý của Havertz. Mùa này, tiền đạo người Đức mới chỉ chơi 137 phút tại Champions League sau năm lần ra sân. Nhưng trong thời gian ít ỏi đó, anh đã ghi ba bàn và có thêm một kiến tạo.

Điều đáng sợ hơn nằm ở hiệu suất. Havertz chỉ tung ra ba cú dứt điểm với tổng chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 1,43, nhưng cả ba cú sút ấy đều trở thành bàn thắng. Đó là tỷ lệ chuyển hóa gần như hoàn hảo, biến Havertz thành kiểu cầu thủ mà chỉ cần một lần chạm bóng cũng đủ tạo ra khác biệt. Anh giống một “Midas” trong thần thoại Hy Lạp, nơi mọi thứ chạm vào đều hóa thành vàng.

Sở dĩ Havertz chưa thi đấu nhiều mùa này là vì chấn thương. Anh nghỉ phần lớn giai đoạn đầu mùa và chỉ trở lại từ tháng 1. Tuy nhiên, ngay cả sau khi tái xuất, tiền đạo người Đức vẫn liên tục gặp vấn đề thể lực và phải nghỉ thêm hai đợt khác với tổng cộng 7 trận vắng mặt.

Nhưng đúng vào thời điểm quan trọng nhất, Havertz lại trở về. Hai vòng cuối tại Ngoại hạng Anh cho thấy tiền đạo 26 tuổi đang đạt trạng thái rất tốt. Anh ghi bàn duy nhất giúp Arsenal đánh bại Burnley trước khi tiếp tục kiến tạo trong chiến thắng trước Crystal Palace.

Quan trọng hơn những thống kê là cảm giác về sự tự tin mà Havertz mang lại. Anh di chuyển thông minh, chọn vị trí nhạy bén và đặc biệt nguy hiểm trong các khoảnh khắc chuyển đổi trạng thái, thứ có thể trở thành vũ khí lớn của Arsenal trước PSG.

Arsenal có thể thiếu kinh nghiệm hơn PSG. Họ cũng có thể bị đánh giá thấp hơn về chiều sâu đội hình và đẳng cấp cá nhân. Nhưng trong những trận chung kết Champions League, đôi khi chỉ cần một cầu thủ biết cách xuất hiện đúng lúc để thay đổi mọi thứ.

Havertz từng làm điều đó trước Man City. Và giờ, anh đang sẵn sàng trở thành mồi lửa để thần công Arsenal bắn cháy giấc mơ bảo vệ ngai vàng châu Âu của PSG.

PSG hay Arsenal: Ai xứng đáng là vua châu Âu? Đêm 30/5 tại Budapest, PSG và Arsenal bước vào trận chung kết Champions League 2025/26, màn so tài quyết định ai sẽ khép lại mùa giải với vị thế nhà vua của châu Âu.