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Thể thao

Enzo Fernandez là mục tiêu số một của Mourinho

  • Thứ năm, 25/6/2026 10:08 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Enzo Fernandez được cho là mục tiêu hàng đầu của Jose Mourinho tại Real Madrid trong bối cảnh tiền vệ người Argentina cũng sẵn sàng rời Chelsea.

Mourinho muốn có Enzo Fernandez.

Theo The Athletic, chiến lược gia người Bồ Đào Nha ưu tiên bổ sung một tiền vệ đẳng cấp để phục vụ kế hoạch tái thiết đội hình tại sân Santiago Bernabeu. Trong danh sách các mục tiêu chuyển nhượng, Enzo Fernandez là cái tên được Mourinho đánh giá cao nhất.

Nguồn tin cho biết tuyển thủ Argentina cũng rất hứng thú với viễn cảnh gia nhập Real Madrid. Sau những mùa giải thành công tại Chelsea và với tuyển Argentina, Enzo được xem là một trong những tiền vệ trung tâm toàn diện nhất châu Âu hiện nay.

Tại giải đấu trên đất Mỹ, ngôi sao 25 tuổi tiếp tục chứng minh đẳng cấp dưới màu áo Argentina bằng khả năng điều tiết lối chơi, tranh chấp và hỗ trợ tấn công hiệu quả. Phong độ ấn tượng đó càng khiến Real Madrid quyết tâm theo đuổi anh.

Tuy nhiên, thương vụ được dự báo sẽ không dễ dàng. Chelsea vẫn xem Enzo là nhân tố quan trọng trong kế hoạch dài hạn và chỉ cân nhắc đàm phán nếu nhận được đề nghị vượt mốc 130 triệu euro. Con số khổng lồ có thể biến Enzo thành một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Real Madrid.

Bên cạnh Enzo, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng theo dõi sát sao tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi của Lille. Tiền vệ 18 tuổi gây ấn tượng mạnh trong màu áo Morocco tại World Cup 2026 và được CLB nước Pháp định giá khoảng 80 triệu euro.

Dù vậy, Bouaddi hiện chỉ được xem là phương án dự phòng. Mourinho vẫn đặt toàn bộ sự tập trung vào Enzo. Nếu Real Madrid quyết định tất tay, Enzo hoàn toàn có thể trở thành bom tấn đắt giá nhất hè 2026.

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Minh Nghi

Fernandez Mourinho Fernandez

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

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