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Thể thao

Mourinho ngăn cầu thủ trẻ Real Madrid ra đi

  • Thứ bảy, 20/6/2026 21:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dù Gonzalo Garcia muốn tìm cơ hội thi đấu nhiều hơn, Jose Mourinho vẫn trực tiếp ngăn thương vụ ra đi để trao cho tiền đạo trẻ cơ hội chứng tỏ bản thân tại Real Madrid.

Mourinho muốn giữ Garcia ở lại.

Ngay khi tiếp quản băng ghế huấn luyện Real Madrid, Mourinho bắt tay vào công cuộc tái thiết lực lượng với mục tiêu đưa đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trở lại đỉnh cao sau hai mùa giải trắng tay. Bên cạnh việc chiêu mộ tân binh, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng đặc biệt chú trọng giữ chân những nhân tố giàu tiềm năng.

Theo Marca, Mourinho trực tiếp can thiệp để ngăn tiền đạo trẻ Garcia rời sân Santiago Bernabeu trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Mùa giải vừa qua, Garcia có 39 lần ra sân dưới thời Xabi Alonso và Alvaro Arbeloa trên mọi đấu trường. Dù vậy, chân sút 22 tuổi không có cơ hội đá chính thường xuyên nên muốn tìm bến đỗ mới để phát triển sự nghiệp.

Tuy nhiên, Mourinho không muốn để tài năng trẻ này ra đi quá sớm. Nguồn tin cho biết nhà cầm quân 63 tuổi muốn trực tiếp đánh giá năng lực của Garcia trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai cầu thủ.

Garcia sở trường đá trung phong nhưng cũng có thể thi đấu ở nhiều vị trí trên hàng công. Điều đó đồng nghĩa anh sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với ngôi sao số một Kylian Mbappe nếu muốn giành suất đá chính tại Real Madrid.

Quyết định giữ người của Mourinho có thể mở ra hướng đi hoàn toàn khác. Nếu tận dụng tốt cơ hội để ghi điểm với chiến lược gia người Bồ Đào Nha, tiền đạo trẻ hoàn toàn có thể trở thành một mắt xích quan trọng trong kế hoạch phục hưng Real Madrid ở mùa giải tới.

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Minh Nghi

Mourinho Mourinho Mourinho

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

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