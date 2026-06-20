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Thể thao

Cựu sao Real Madrid nhập viện khẩn cấp

  • Thứ bảy, 20/6/2026 06:52 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cựu tuyển thủ Argentina Fernando Gago phải phẫu thuật khẩn cấp tại Chile chỉ vài giờ sau chiến thắng của Universidad de Chile ở giải vô địch quốc gia.

Gago phải cấp cứu vì vấn đề tim mạch. Ảnh: Instagram @fergago5oficial.

Fernando Gago khiến người hâm mộ Argentina lo lắng khi phải nhập viện khẩn cấp vì vấn đề tim mạch trong lúc đang dẫn dắt Universidad de Chile. Theo truyền thông Chile, sự việc xảy ra vào rạng sáng 19/6, chỉ ít giờ sau khi Universidad de Chile đánh bại O'Higgins 2-0 ở vòng đấu cuối lượt đi giải vô địch quốc gia Chile. Cựu tiền vệ tuyển Argentina được đưa tới một cơ sở y tế tại thủ đô Santiago và trải qua ca phẫu thuật khẩn cấp.

Đài ADN cho biết Gago nhập viện vào khoảng 3 giờ sáng. Dù vậy, tình trạng của nhà cầm quân 40 tuổi hiện được đánh giá ổn định. Trong thông báo chính thức, Universidad de Chile xác nhận: "HLV Fernando Gago đang trải qua một loạt kiểm tra tim mạch và sẽ không trực tiếp chỉ đạo các buổi tập hôm nay. Ông hiện trong tình trạng tốt và được đội ngũ y tế theo dõi sát sao".

Thông tin xuất hiện đúng vào thời điểm Gago đang nhận nhiều kỳ vọng tại Chile. Sau quãng thời gian dẫn dắt Boca Juniors và Racing Club, cựu tuyển thủ Argentina chuyển sang làm việc tại Universidad de Chile với mục tiêu đưa đội bóng trở lại vị thế hàng đầu.

Biến cố sức khỏe khiến ông nhiều khả năng bỏ lỡ các trận đấu sắp tới của CLB. Theo báo chí địa phương, Gago khó có thể chỉ đạo Universidad de Chile ở trận ra quân tại Copa Chile gặp Santiago Wanderers vào cuối tuần này.

Người tạm thời thay thế ông trên băng ghế huấn luyện được cho là trợ lý Fabricio Coloccini, cựu trung vệ từng khoác áo tuyển Argentina và Newcastle United.

Fernando Gago là một trong những tiền vệ nổi bật của bóng đá Argentina trong giai đoạn cuối thập niên 2000 và đầu những năm 2010. Anh từng khoác áo Real Madrid, AS Roma, Valencia và Boca Juniors trước khi chuyển sang công tác huấn luyện. Sự cố bất ngờ tại Chile khiến nhiều người hâm mộ bóng đá Nam Mỹ gửi lời động viên tới Gago, trong bối cảnh ông đang bắt đầu chương mới trong sự nghiệp cầm quân.

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Đào Trần

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