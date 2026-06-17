Cầu thủ đòi rời Real Madrid sau khi Mourinho xuất hiện

Không còn nằm trong kế hoạch dài hạn, Dani Ceballos đề nghị hủy năm cuối trong hợp đồng để rời Real Madrid ngay lập tức.

Ceballos muốn rời Real Madrid.

Theo Mundo Deportivo, Ceballos muốn trở lại khoác áo Real Betis. Đây là đội bóng làm nên tên tuổi của anh trước khi gia nhập Real Madrid năm 2017. Để hiện thực hóa mong muốn này, cầu thủ 29 tuổi sẵn sàng từ bỏ năm cuối cùng trong hợp đồng nhằm được ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Real Madrid thẳng thừng từ chối đề xuất trên. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không muốn mất trắng một cầu thủ giàu kinh nghiệm và vẫn kỳ vọng thu về khoản phí chuyển nhượng đáng kể.

Nguồn tin cho biết Real định giá Ceballos vào khoảng 8 triệu euro. Dù chỉ còn một năm hợp đồng, "Los Blancos" tin rằng cầu thủ người Tây Ban Nha vẫn đủ giá trị để mang lại nguồn thu cho CLB.

Vấn đề nằm ở chỗ Real Betis không sẵn sàng đáp ứng mức phí mà đội bóng thủ đô yêu cầu. Điều đó khiến viễn cảnh Ceballos trở lại sân Benito Villamarin gặp nhiều trở ngại, bất chấp quyết tâm của chính cầu thủ này.

Trong lúc thương vụ với Betis bế tắc, Ajax được cho là nhập cuộc. Đại diện Hà Lan sẵn sàng chi khoản tiền gần với mức định giá của Real Madrid và tiến rất gần tới thỏa thuận. Dù vậy, đây không phải lựa chọn ưu tiên của Ceballos khi anh muốn tiếp tục thi đấu tại La Liga.

Mùa giải vừa qua, tiền vệ sinh năm 1996 không có nhiều cơ hội ra sân. Sự xuất hiện của Jose Mourinho càng cho thấy khả năng Ceballos chia tay Real Madrid trong hè 2026 là rất lớn. Sau hơn 200 lần ra sân, hành trình của Ceballos tại Bernabeu có lẽ đang đi đến hồi kết.