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Thể thao

Real Madrid công bố tân binh tiếp theo

  • Thứ năm, 18/6/2026 17:39 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngày 18/6, Real Madrid xác nhận hoàn tất thương vụ chiêu mộ trung vệ Ibrahima Konate theo dạng chuyển nhượng tự do.

Konate gia nhập Real dưới dạng tự do.

Trong thông báo được phát đi trên trang chủ, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cho hay: "Real Madrid và Ibrahima Konate đạt thỏa thuận để cầu thủ này trở thành thành viên của CLB trong 4 mùa giải tới, kéo dài đến ngày 30/6/2030".

Thương vụ đánh dấu sự bổ sung đáng chú ý cho hàng phòng ngự của "Los Blancos" trong quá trình tái thiết lực lượng. Dù gia nhập theo dạng miễn phí, Konate vẫn nhận khoản phí lót tay lên tới 20 triệu euro cùng mức lương khoảng 12 triệu euro mỗi mùa.

Ở tuổi 27, cầu thủ người Pháp được đánh giá là một trong những trung vệ hàng đầu châu Âu. Sở hữu chiều cao lý tưởng, khả năng tranh chấp mạnh mẽ cùng tốc độ bứt phá ấn tượng, Konate được kỳ vọng sẽ gia tăng sự chắc chắn cho hệ thống phòng ngự của Real Madrid trong những mùa giải tới.

Trong màu áo Liverpool, Konate góp công lớn vào nhiều chiến dịch thành công của đội bóng vùng Merseyside. Kinh nghiệm chinh chiến tại Premier League cũng như đấu trường Champions League được xem là yếu tố quan trọng khiến Real Madrid quyết định theo đuổi cầu thủ trong thời gian dài.

Việc chiêu mộ Konate tiếp tục cho thấy chiến lược tận dụng thị trường cầu thủ tự do của Real Madrid. Hôm 17/6, đội chủ sân Santiago Bernabeu chiêu mộ được Bernardo Silva theo cách này. Ngoài ra, Real Madrid còn chi tới 60 triệu euro cho Marc Cucurella, cũng như 25 triệu euro phá vỡ hợp đồng của Denzel Dumfries với Inter Milan.

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Minh Nghi

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