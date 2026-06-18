Dàn tân binh Real Madrid cùng gây thất vọng ở World Cup

Những bản hợp đồng đình đám mà Real Madrid theo đuổi hoặc đã hoàn tất trong hè 2026 đều chưa để lại dấu ấn đáng kể ở lượt trận mở màn World Cup.

Marc Cucurella cùng Tây Ban Nha có trận hoà gây sốc trước Cape Verde. Ảnh: Reuters.

Real Madrid đang khuấy đảo thị trường chuyển nhượng với hàng loạt thương vụ lớn như Bernardo Silva, Marc Cucurella, Denzel Dumfries và Ibrahima Konate. Tuy nhiên, trong khi đội chủ sân Bernabeu thắng lớn trên bàn đàm phán, màn trình diễn của các tân binh tương lai tại World Cup 2026 lại chưa mang đến nhiều tín hiệu tích cực.

Silva là cái tên nhận nhiều sự chú ý nhất. Chỉ vài giờ trước trận Bồ Đào Nha gặp CHDC Congo ở bảng K, truyền thông châu Âu đồng loạt xác nhận tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ gia nhập Real Madrid.

Dù vậy, Silva có trận đấu đáng quên tại Houston rạng sáng 18/6. Anh chơi 45 phút, nhận thẻ vàng và bị thay ra ngay sau giờ nghỉ. Theo Sofascore, Bernardo chỉ được chấm 6,2 điểm, thấp thứ hai bên phía Bồ Đào Nha, chỉ cao hơn Cristiano Ronaldo. Chung cuộc, Bồ Đào Nha bị CHDC Congo cầm hòa 1-1.

Marc Cucurella cũng không khá hơn. Hậu vệ vừa được Real Madrid chiêu mộ sau khi vượt mặt Barcelona và Atletico Madrid, góp mặt trong trận Tây Ban Nha hòa Cape Verde 0-0 ở bảng H.

Silva nhận thẻ vàng và sau đó bị HLV Roberto Martinez thay ra sau hiệp 1. Ảnh: Reuters.

"La Roja" kiểm soát bóng áp đảo nhưng bất lực trước hàng thủ đối phương và màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Vozinha. Cucurella hoạt động năng nổ bên cánh trái nhưng không tạo ra khác biệt.

Dumfries cũng tránh được thất vọng về mặt kết quả khi Hà Lan hòa Nhật Bản 2-2 tại bảng F. Tuy nhiên, hậu vệ cánh phải này cũng không có màn trình diễn nổi bật. Anh gặp nhiều khó khăn trước sự cơ động của Keito Nakamura, cầu thủ ghi bàn giúp Nhật Bản giành lại một điểm.

Trong khi đó, Ibrahima Konate thậm chí không được sử dụng ở trận Pháp thắng Senegal 3-1 tại bảng I. Trung vệ này phải chứng kiến đồng đội giành trọn 3 điểm từ băng ghế dự bị.

World Cup mới chỉ bắt đầu và các ngôi sao này vẫn còn cơ hội khẳng định giá trị. Tuy nhiên, sau lượt trận đầu tiên, dàn tân binh mà Real Madrid kỳ vọng mang đến diện mạo mới cho đội bóng lại chưa thể tạo ra dấu ấn tương xứng với sự kỳ vọng dành cho họ.

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