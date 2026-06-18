Declan Rice chấn thương?

Chấn thương của tiền vệ Declan Rice khiến CĐV Anh lo lắng sau chiến thắng 4-2 trước Croatia ở trận mở màn bảng L World Cup 2026 rạng sáng 18/6.

Rice gây lo lắng. Ảnh: Reuters.

Ở cuộc đối đầu trên sân Dallas, Rice được xếp đá chính và tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của "Tam sư". Tuy nhiên, đến phút 72, HLV Thomas Tuchel bất ngờ rút ngôi sao của Arsenal khỏi sân để nhường chỗ cho Morgan Rogers. Quyết định này lập tức khiến người hâm mộ Anh lo lắng, đặc biệt khi bình luận viên Sam Matterface của ITV nhận định Rice có dấu hiệu tập tễnh khi rời sân.

Trên mạng xã hội, CĐV Anh tỏ ra lo lắng bởi Rice là tiền vệ chủ chốt của đội tuyển trong nhiều năm qua. Phong độ cao của anh ở mùa giải vừa qua góp phần giúp Arsenal vô địch Premier League và giành ngôi á quân Champions League.

CĐV Anh không muốn thấy Rice chấn thương. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, hình ảnh Rice bước vào đường hầm với tâm trạng thoải mái sau trận đấu phần nào giúp người hâm mộ thở phào. Tiền vệ Arsenal còn vui vẻ trò chuyện cùng đồng đội ở cấp CLB là Bukayo Saka, cho thấy tình trạng của anh có thể không quá đáng ngại.

Nhiều ý kiến cho rằng việc thay người của Tuchel chỉ mang tính chất phòng ngừa, nhất là khi Rice đã phải cày ải với mật độ thi đấu dày đặc trong màu áo Arsenal suốt mùa giải vừa qua.

Trên sân, tuyển Anh trải qua trận đấu đầy kịch tính. Harry Kane mở tỷ số từ chấm phạt đền trước khi Croatia hai lần gỡ hòa nhờ công của Martin Baturina và Petar Musa. Tuy nhiên, Jude Bellingham cùng Marcus Rashford đã ghi thêm bàn thắng trong hiệp hai, giúp "Tam sư" giành trọn 3 điểm.

Sau màn ra quân thành công, tuyển Anh sẽ hướng sự chú ý đến cuộc đối đầu với Ghana vào ngày 24/6.

Harry Kane không chiến dũng mãnh, hoàn tất cú đúp Tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich tiếp tục tỏa sáng ở trận ra quân khi ghi bàn giúp Anh vươn lên dẫn Croatia trong trận ra quân bảng L World Cup 2026 sáng 18/6.