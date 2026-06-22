Real Madrid trao quyền lực chưa từng có cho Mourinho

Jose Mourinho đang thúc đẩy cuộc cải tổ mạnh mẽ với mục tiêu duy nhất là xây dựng đội hình Real Madrid đủ sức vô địch ngay lập tức.

Mourinho toàn quyền quyết định kế hoạch nhân sự.

Theo ESPN, Mourinho toàn quyền quyết định quá trình xây dựng đội hình của Real Madrid. Ngay trước World Cup 2026, ông tham dự cuộc họp quan trọng cùng Tổng giám đốc Jose Angel Sanchez, trưởng bộ phận tuyển trạch Juni Calafat và siêu cò Jorge Mendes để lên kế hoạch cải tổ lực lượng trong hè 2026.

Khác với chiến lược trẻ hóa những năm gần đây, Mourinho hướng Real Madrid tới mục tiêu chinh phục danh hiệu ngay lập tức. Nếu độ tuổi trung bình các tân binh của đội bóng trong năm 2025 chỉ khoảng 21, thì tăng lên gần 29 ở kỳ chuyển nhượng hiện tại.

Bằng chứng là những bản hợp đồng như Marc Cucurella, Bernardo Silva và Ibrahima Konate phản ánh rõ ràng triết lý của "Người đặc biệt". Ông ưu tiên những cầu thủ giàu kinh nghiệm, đã khẳng định đẳng cấp ở môi trường đỉnh cao.

Bernardo Silva cũng là mục tiêu được Mourinho yêu cầu. Dù nhận được sự quan tâm từ Atletico Madrid và Barcelona, tiền vệ người Bồ Đào Nha đồng ý gia nhập Real Madrid theo bản hợp đồng hai năm. Mourinho tin Silva sẽ mang tới khả năng lãnh đạo, tinh thần chiến đấu và bản lĩnh chiến thắng cho tuyến giữa.

Ở hàng thủ, Konate cập bến Bernabeu sau khi hết hợp đồng với Liverpool, trong khi Denzel Dumfries cũng chuẩn bị gia nhập Real từ Inter Milan để thay thế Dani Carvajal. Tuy nhiên, kế hoạch mua sắm của Real Madrid chưa dừng lại.

Enzo Fernandez được xem là mục tiêu hàng đầu cho vị trí tiền vệ trung tâm, còn Ruben Dias nổi lên như ứng viên lý tưởng để gia cố hàng phòng ngự. Bên cạnh đó, Mateus Fernandes và tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi cũng nằm trong tầm ngắm.

Với quyền lực chưa từng có trong việc hoạch định nhân sự, Mourinho đang từng bước biến Real Madrid thành đội bóng mang đậm dấu ấn của riêng mình.

Sự cao tay của Barcelona tại phiên chợ hè 2026 World Cup 2026 cùng một kỳ chuyển nhượng hứa hẹn nhiều biến động khiến Barcelona phải sớm tính toán nhân sự, nhằm tránh những xáo trộn và duy trì đà thăng tiến ở mùa giải 2026/27.