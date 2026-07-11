Vì sao Tây Ban Nha thoát phạt đền trong trận đấu với Bỉ?

Ở trận thua Tây Ban Nha với tỷ số 1-2 tại tứ kết World Cup 2026, đội tuyển Bỉ bị từ chối quả phạt đền sau tình huống bóng chạm tay Rodri trong vùng cấm địa "La Roja".

Bóng chạm tay Rodri trong thế bị động.

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Bỉ tại Los Angeles đã kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về phía đội bóng xứ sở bò tót. Đáng chú ý, ở phút 62, khi tỷ số đang là 1-1, "Quỷ đỏ" bị từ chối một quả phạt đền.

Quả tạt bóng đầy khó chịu bên cánh trái của cầu thủ Bỉ buộc Aymeric Laporte phải nỗ lực đánh đầu phá bóng ngay trong vùng cấm. Các học trò của Rudi Garcia ngay lập tức phản ứng với trọng tài, cho rằng Rodri để bóng chạm tay khi tham gia hỗ trợ phòng ngự.

Dù các đoạn phim quay chậm cho thấy bóng thực sự đã va chạm với tay của tiền vệ thuộc biên chế Manchester City, sau khi tham khảo nhanh ý kiến từ tổ VAR, trọng tài chính quyết định không thổi phạt đền. Đội ngũ kỹ thuật nhận định cánh tay của Rodri vẫn đang ở vị trí tự nhiên, sát thân người và cầu thủ này không có hành vi cố ý dùng tay để thay đổi quỹ đạo bóng.

Việc không bị thổi phạt đền giúp Tây Ban Nha duy trì được tâm lý ổn định và thế trận chủ động. Đến phút 88, Mikel Merino tận dụng thời cơ, ghi bàn thắng quyết định, ấn định tỷ số 2-1 cho "La Roja".

Đối thủ tiếp theo của Tây Ban Nha tại bán kết là tuyển Pháp. Cuộc chạm trán giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 15/7 tới.

Tây Ban Nha ấn định chiến thắng 2-1 trước Bỉ Rạng sáng 11/7, Mikel Merino tận dụng cơ hội từ sai lầm của thủ thành Lammens, đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn 2-1 trước Bỉ ở tứ kết World Cup 2026.