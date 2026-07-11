Vì sao Tây Ban Nha thoát phạt đền trong trận đấu với Bỉ?

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Bóng chạm tay Rodri trong thế bị động.
Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Bỉ tại Los Angeles đã kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về phía đội bóng xứ sở bò tót. Đáng chú ý, ở phút 62, khi tỷ số đang là 1-1, "Quỷ đỏ" bị từ chối một quả phạt đền.
Quả tạt bóng đầy khó chịu bên cánh trái của cầu thủ Bỉ buộc Aymeric Laporte phải nỗ lực đánh đầu phá bóng ngay trong vùng cấm. Các học trò của Rudi Garcia ngay lập tức phản ứng với trọng tài, cho rằng Rodri để bóng chạm tay khi tham gia hỗ trợ phòng ngự.
Đối thủ tiếp theo của Tây Ban Nha tại bán kết là tuyển Pháp. Cuộc chạm trán giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 15/7 tới.
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