Người hùng của Tây Ban Nha tạo lịch sử

Mikel Merino tiếp tục chứng minh vai trò của một "siêu dự bị" trong màu áo tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026.

Merino lại tỏa sáng. Ảnh: Reuters.

Trên sân SoFi ở trận tứ kết World Cup 2026 rạng sáng 11/7, Merino được HLV Luis de la Fuente tung vào sân ở phút 86 trong bối cảnh Tây Ban Nha đang hòa 1-1 với Bỉ. Chỉ hai phút sau khi vào sân, tiền vệ của Arsenal đã để lại dấu ấn với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho "La Roja", qua đó mang về tấm vé vào bán kết cho đội nhà.

Đây không phải lần đầu Merino sắm vai người hùng tại World Cup 2026. Trước đó, ở vòng 16 đội gặp Bồ Đào Nha, tiền vệ 29 tuổi cũng được tung vào sân ở phút 85 trước khi ghi bàn quyết định ở phút bù giờ 90+1, giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng và tiến vào tứ kết.

Hai bàn thắng liên tiếp ở các trận đấu loại trực tiếp giúp Merino đi vào lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong hai trận đấu loại trực tiếp liên tiếp tại một kỳ World Cup kể từ David Villa vào năm 2010.

Không chỉ ghi dấu ấn bằng những bàn thắng quan trọng, Merino còn cho thấy giá trị chiến thuật nhờ khả năng di chuyển thông minh, chọn vị trí chính xác và tận dụng tối đa những cơ hội ít ỏi. Mỗi khi được trao cơ hội từ băng ghế dự bị, tiền vệ của Arsenal đều biết cách tạo ra khác biệt.

Với phong độ ấn tượng của Merino, Tây Ban Nha đang sở hữu thêm một "quân bài tẩy" lợi hại trên hành trình chinh phục chức vô địch World Cup 2026.

Highlights Bồ Đào Nha 0-1 Tây Ban Nha Rạng sáng 7/7, Tây Ban Nha vượt qua Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 ở vòng 16 đội, qua đó ghi tên mình vào tứ kết World Cup 2026.