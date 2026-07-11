Giúp Tây Ban Nha hạ Bỉ với tỷ số 2-1, Lamine Yamal đã vượt qua Vua bóng đá Pele để trở thành cầu thủ dưới 19 tuổi có số lần ra sân nhiều nhất lịch sử World Cup.

Lamine Yamal phá kỷ lục của vua bóng đá Pele.

Yamal vừa thiết lập một kỷ lục thế giới mới trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ tại vòng tứ kết World Cup 2026 diễn ra ở Los Angeles. Với việc góp mặt trong đội hình xuất phát, anh trở thành cầu thủ dưới 19 tuổi sở hữu số lần ra sân nhiều nhất lịch sử World Cup.

Đây là trận đấu thứ 6 của cầu thủ thuộc biên chế Barcelona tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, giúp anh vượt qua cột mốc huyền thoại mà Vua bóng đá Pele từng nắm giữ.

Đáng chú ý, kỷ lục này được xác lập chỉ hai ngày trước khi Yamal bước sang tuổi 19. Trước đó, anh cũng gây ấn tượng mạnh khi trở thành cầu thủ trẻ thứ hai ghi bàn mở tỷ số trong một trận đấu tại World Cup (sau Pele năm 1958) với pha lập công vào lưới Saudi Arabia tại vòng bảng.

Về diễn biến trận đấu, Tây Ban Nha và Bỉ đã tạo ra một thế trận giằng co nghẹt thở. Sau khi kết thúc hiệp một với tỷ số hòa 1-1, hai đội liên tục ăn miếng trả miếng trong hiệp hai.

Bước ngoặt chỉ đến vào phút 88 khi Mikel Merino tỏa sáng đúng lúc với pha ghi bàn quyết định, mang về chiến thắng sít sao 2-1 cho đoàn quân của Luis de la Fuente. Đối thủ của "La Roja" tại bán kết sẽ là tuyển Pháp. Trận đấu diễn ra vào ngày 15/7 tới.

Bỉ cân bằng tỷ số 1-1 trước Tây Ban Nha Rạng sáng 11/7, Charles De Ketelaere có cú đánh đầu chính xác vào lưới Tây Ban Nha cân bằng tỷ số 1-1 cho Bỉ ở tứ kết World Cup 2026.