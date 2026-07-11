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Thể thao World Cup 2026

Kỳ tích của Tây Ban Nha tại World Cup chấm dứt

  • Thứ bảy, 11/7/2026 04:19 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tuyển Tây Ban Nha khép lại chuỗi trận giữ sạch lưới ấn tượng tại World Cup 2026 trong trận tứ kết gặp Bỉ rạng sáng 11/7.

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De Ketelaere (17) đánh đầu tung lưới Simon. Ảnh: Reuters.

Phút 41 trên sân SoFi, Charles De Ketelaere băng cắt đánh đầu hiểm hóc trong vùng cấm để đánh bại Unai Simon, mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho Bỉ trước Tây Ban Nha.

Bàn thua này cũng khiến Tây Ban Nha chấm dứt chuỗi 6 trận giữ sạch lưới liên tiếp tại World Cup, thành tích chưa từng có trong lịch sử giải đấu. Trước đó, kỷ lục thuộc về huyền thoại Walter Zenga của Italy với 5 trận liên tiếp không để thủng lưới tại World Cup 1990.

Nếu chỉ tính trong lịch sử tuyển Tây Ban Nha, Unai Simon cũng vượt qua huyền thoại Iker Casillas, người từng có chuỗi 463 phút giữ sạch lưới kéo dài qua hai kỳ World Cup 2010 và 2014.

Trước trận gặp Bỉ, Tây Ban Nha cho thấy khả năng phòng ngự ấn tượng. Sự ăn ý giữa Unai Simon và bộ tứ hậu vệ giúp "La Roja" kiểm soát thế trận và hạn chế những cơ hội nguy hiểm của các đối thủ.

Dù vậy, việc để thủng lưới lần đầu tiên tại World Cup 2026 không làm thay đổi thực tế rằng Tây Ban Nha vẫn là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch nhờ nền tảng phòng ngự vững chắc cùng hàng công giàu tính đột biến.

Bỉ cân bằng tỷ số 1-1 trước Tây Ban Nha Rạng sáng 11/7, Charles De Ketelaere có cú đánh đầu chính xác vào lưới Tây Ban Nha cân bằng tỷ số 1-1 cho Bỉ ở tứ kết World Cup 2026.

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Duy Luân

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