Tây Ban Nha đối mặt 'món nợ tứ kết' với Bỉ

Cuộc chạm trán với Bỉ ở tứ kết World Cup 2026 không chỉ là trận đấu giành vé vào bán kết, mà còn là cơ hội để Tây Ban Nha xóa bỏ ký ức đau buồn kéo dài hàng chục năm.

Tây Ban Nha bước vào trận đấu đầy duyên nợ với Bỉ ở World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Tây Ban Nha bước vào trận tứ kết World Cup 2026 với vị thế một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch sau chuỗi màn trình diễn thuyết phục. Tuy nhiên, đối thủ của thầy trò HLV Luis de la Fuente lại chính là cái tên từng tạo nên một trong những ký ức đau đớn nhất lịch sử "La Roja" tại World Cup: tuyển Bỉ.

Đúng 40 năm trước, ở World Cup 1986 trên đất Mexico, Tây Ban Nha hòa Bỉ 1-1 sau 120 phút rồi gục ngã 4-5 trên loạt luân lưu. Chiến thắng ấy đưa "Quỷ đỏ" lần đầu tiên góp mặt ở bán kết World Cup, trong khi Tây Ban Nha tiếp tục nối dài chuỗi thất bại ở các trận đấu loại trực tiếp.

Bi kịch năm đó càng trở nên cay đắng khi Eloy Olaya, người thực hiện hỏng quả luân lưu quyết định, sau này thừa nhận đó là "khoảnh khắc tồi tệ nhất trong sự nghiệp". Trấn giữ khung thành tuyển Bỉ hôm ấy là Jean-Marie Pfaff, thủ môn sau đó giành danh hiệu Thủ môn hay nhất thế giới năm 1987.

Bốn thập kỷ trôi qua, Tây Ban Nha một lần nữa phải đối mặt với một chuyên gia cản phá phạt đền khác của tuyển Bỉ là Thibaut Courtois. Sự xuất hiện của thủ thành thuộc biên chế Real Madrid càng khiến ký ức năm 1986 được nhắc đến nhiều hơn trước màn tái đấu.

Không chỉ có nỗi đau trước Bỉ, lịch sử tứ kết World Cup vốn cũng không mỉm cười với "La Roja". Nếu không tính kỳ World Cup 1950 thi đấu theo thể thức vòng bảng chung kết, Tây Ban Nha mới chỉ thắng một trận tứ kết duy nhất, đó là chiến thắng 1-0 trước Paraguay trên hành trình vô địch năm 2010. Trước đó, họ lần lượt bị Italy loại vào các năm 1934 và 1994, thua Bỉ năm 1986 rồi dừng bước trước Hàn Quốc trên loạt luân lưu ở World Cup 2002.

Dẫu vậy, lịch sử đối đầu gần đây lại mang đến sự tự tin cho đại diện bán đảo Iberia. Bỉ chưa từng đánh bại Tây Ban Nha trong một trận đấu chính thức kể từ Euro 1980. Sau thất bại tại Mexico, "La Roja" cũng phần nào đòi lại món nợ khi thắng Bỉ 2-1 ở vòng bảng World Cup 1990.

Bởi vậy, trận tứ kết lần này không chỉ là cuộc cạnh tranh một tấm vé vào bán kết. Nếu vượt qua Courtois cùng các đồng đội, Tây Ban Nha sẽ xóa đi ký ức đau buồn kéo dài suốt 40 năm trước Bỉ, đồng thời phá bỏ cái dớp ở vòng tứ kết để tiến gần hơn tới chức vô địch World Cup thứ hai trong lịch sử.