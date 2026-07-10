Không nhận ra tuyển Bỉ

Từ đội bóng rệu rã trước nguy cơ bị loại, Bỉ lột xác thành tập thể giàu năng lượng, sẵn sàng thách thức Tây Ban Nha tại tứ kết World Cup 2026.

De Bruyne, Lukaku có thể vắng mặt, nhưng Bỉ vẫn tìm thấy sức mạnh từ tập thể.

“Điều gì đã chết thì không bao giờ chết” là câu nói nổi tiếng trong Game of Thrones. Với tuyển Bỉ tại World Cup 2026, thông điệp ấy phần nào gợi lên hành trình đầy biến động của “Quỷ đỏ”. Từ chỗ tưởng như phải sớm dừng bước, Bỉ bất ngờ hồi sinh mạnh mẽ, trở thành một trong những đội bóng khó chịu nhất giải đấu.

Bỉ mới không còn phụ thuộc vào ngôi sao

Ngay cả những người theo dõi Bỉ từ đầu giải cũng khó nhận ra đội bóng này sau vòng 16 đội. Không còn hình ảnh tập thể chờ đợi khoảnh khắc tỏa sáng của Kevin De Bruyne hay Romelu Lukaku, Bỉ giờ vận hành dựa trên sức mạnh tập thể, sự linh hoạt trong chiến thuật.

Bước ngoặt đến từ trận đấu với Senegal. Khi bị dẫn 0-2, Bỉ gần như mất phương hướng. HLV Rudi Garcia thậm chí rút De Bruyne và Deremy Doku khỏi sân ở phút 56, trong lúc nhiều người nghĩ rằng “Quỷ đỏ” đang đứng trước nguy cơ bị loại.

Nhưng chính trong thời điểm khó khăn nhất, Bỉ lại tìm thấy bản lĩnh. Leandro Trossard kiến tạo để Youri Tielemans đánh đầu rút ngắn tỷ số ở phút 89, trước khi Tielemans hoàn tất cú ngược dòng với bàn thắng trên chấm phạt đền ở phút 125.

Chiến thắng đó không chỉ đưa Bỉ đi tiếp, mà còn thay đổi cách họ thi đấu.

HLV Rudi Garcia đưa ra những quyết định khiến nhiều người bất ngờ. Trong trận thắng Mỹ 4-1 ở vòng 16 đội, ông để cả De Bruyne, Doku và Lukaku trên băng ghế dự bị. Đây là lựa chọn khó tưởng tượng trước khi World Cup khởi tranh, nhưng lại mở ra phiên bản Bỉ hiệu quả hơn.

“Nếu ai đó nói trước giải rằng tôi sẽ làm điều này, ngay cả tôi cũng không tin. Nhưng đó là World Cup, nơi phong độ và vai trò của cầu thủ có thể thay đổi”, Garcia chia sẻ.

Rudi Garcia tạo ra một tuyển Bỉ khác biệt, không còn phụ thuộc vào những ngôi sao lớn.

Sự khác biệt lớn nhất nằm ở khả năng pressing và tổ chức đội hình. Bỉ không còn lùi sâu chờ phản công, mà chủ động gây sức ép ngay từ phần sân đối thủ. Nicolas Raskin mang đến nguồn năng lượng lớn ở tuyến giữa, Amadou Onana tạo ra sức mạnh trong tranh chấp, còn Tielemans được tự do hơn để phát huy khả năng sáng tạo.

Trước Mỹ, Bỉ thắng bằng một lối chơi giàu tính tập thể. Họ kiểm soát thế trận, tạo áp lực liên tục và khiến đối thủ gặp khó khăn trong việc triển khai bóng.

Đó là điều khiến Tây Ban Nha phải đặc biệt cảnh giác. Bởi đội bóng họ sắp đối đầu không còn là Bỉ của những năm trước, nơi mọi hy vọng thường đặt lên vai De Bruyne.

Một tập thể nhiều điểm tựa

Sự hồi sinh của Bỉ còn đến từ những nhân tố mới. Leandro Trossard trở thành nguồn sáng tạo quan trọng với khả năng tạo cơ hội và những đường chuyền có độ chính xác cao. Trong khi đó, Dodi Lukebakio mang đến tốc độ, sức mạnh cùng khả năng xuyên phá ở hành lang cánh.

Maxim De Cuyper cũng là một phát hiện đáng chú ý. Hậu vệ trái của Brighton thường xuyên tạo nguy hiểm từ những tình huống cố định và trở thành một phương án tấn công bất ngờ của Bỉ.

Ở phía sau, Thibaut Courtois vẫn là điểm tựa không thể thay thế. Thủ môn Real Madrid liên tục có những pha cứu thua quan trọng, giúp Bỉ đứng vững trong những thời điểm áp lực.

Không còn là Bỉ của quá khứ, “Quỷ đỏ” bước vào tứ kết với diện mạo mới.

Còn trên hàng công, Romelu Lukaku tiếp tục chứng minh giá trị. Dù không còn là lựa chọn mặc định trong đội hình xuất phát, tiền đạo có 93 bàn cho tuyển Bỉ vẫn duy trì khả năng tạo khác biệt. Anh ghi 3 bàn trong 3 trận gần nhất và cho thấy sự nguy hiểm mỗi khi được trao cơ hội.

Tây Ban Nha sẽ là thử thách lớn nhất dành cho Bỉ kể từ đầu giải. Nhà vô địch Euro 2024 sở hữu khả năng kiểm soát bóng và pressing thuộc nhóm tốt nhất World Cup 2026.

Tuy nhiên, nhìn vào hành trình đã qua, Bỉ có đủ cơ sở để tự tin trước Tây Ban Nha. Bởi đối thủ của họ lúc này không còn là một tập thể dễ đoán như trong quá khứ. “Quỷ đỏ” tìm thấy sự cân bằng, khả năng thích nghi và quan trọng nhất là niềm tin vào sức mạnh của chính mình.

Tuyển Bỉ từng chết đi trong mắt nhiều người. Nhưng tại World Cup 2026, họ đang chứng minh rằng hành trình của mình vẫn chưa kết thúc.