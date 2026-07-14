Nghĩa cử cao đẹp của Mbappe

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Kylian Mbappe sử dụng tiền thưởng World Cup để làm từ thiện.
Danh mục thụ hưởng từ các khoản đóng góp của thủ quân tuyển Pháp bao gồm các tổ chức hỗ trợ trẻ em nằm viện, những gia đình gặp khó khăn tài chính và lực lượng an ninh phụ trách bảo vệ đội tuyển. Hành động này được xem là nỗ lực của cá nhân Mbappé trong việc hỗ trợ những đối tượng yếu thế và tri ân những người đứng sau thành công của "Les Bleus".
Hiện tại, tiền đạo mang áo số 10 tập trung cùng đội tuyển Pháp nhằm chuẩn bị cho trận bán kết World Cup 2026. "Les Bleus" sẽ chạm trán Tây Ban Nha vào rạng sáng 15/7.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.