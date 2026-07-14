Nghĩa cử cao đẹp của Mbappe

Từ năm 2018, Kylian Mbappe âm thầm quyên góp toàn bộ tiền thù lao thi đấu và các khoản thưởng tại đội tuyển Pháp cho các tổ chức từ thiện.

Kylian Mbappe sử dụng tiền thưởng World Cup để làm từ thiện.

Danh mục thụ hưởng từ các khoản đóng góp của thủ quân tuyển Pháp bao gồm các tổ chức hỗ trợ trẻ em nằm viện, những gia đình gặp khó khăn tài chính và lực lượng an ninh phụ trách bảo vệ đội tuyển. Hành động này được xem là nỗ lực của cá nhân Mbappé trong việc hỗ trợ những đối tượng yếu thế và tri ân những người đứng sau thành công của "Les Bleus".

Các báo cáo tài chính ghi nhận những con số cụ thể từ hoạt động thiện nguyện của tiền đạo sinh năm 1998. Sau chức vô địch World Cup 2018 tại Nga, anh quyên góp toàn bộ 300.000 euro tiền thưởng. Vào năm 2023, Mbappe tiếp tục chi hơn 180.000 euro cho các nhân viên và lực lượng cảnh sát bảo vệ đội bóng.

Bên cạnh các khoản thưởng định kỳ, Mbappe còn thực hiện các hoạt động nhân đạo riêng biệt, điển hình là việc tài trợ toàn bộ chi phí điều trị y tế cho một bệnh nhi người Mauritania. Suốt hơn 6 năm qua, ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid vẫn kiên trì với cam kết sử dụng thu nhập từ đội tuyển quốc gia hoàn toàn cho mục đích xã hội.

Hiện tại, tiền đạo mang áo số 10 tập trung cùng đội tuyển Pháp nhằm chuẩn bị cho trận bán kết World Cup 2026. "Les Bleus" sẽ chạm trán Tây Ban Nha vào rạng sáng 15/7.

Đối thủ nói gì về Kylian Mbappe Trước thềm cuộc đối đầu giữa Pháp và Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026, Mikel Merino có phát biểu đáng chú ý về ngôi sao số một của ''Les Bleus''