Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Nghĩa cử cao đẹp của Mbappe

  • Thứ ba, 14/7/2026 05:51 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Từ năm 2018, Kylian Mbappe âm thầm quyên góp toàn bộ tiền thù lao thi đấu và các khoản thưởng tại đội tuyển Pháp cho các tổ chức từ thiện.

Kylian Mbappe sử dụng tiền thưởng World Cup để làm từ thiện.

Danh mục thụ hưởng từ các khoản đóng góp của thủ quân tuyển Pháp bao gồm các tổ chức hỗ trợ trẻ em nằm viện, những gia đình gặp khó khăn tài chính và lực lượng an ninh phụ trách bảo vệ đội tuyển. Hành động này được xem là nỗ lực của cá nhân Mbappé trong việc hỗ trợ những đối tượng yếu thế và tri ân những người đứng sau thành công của "Les Bleus".

Các báo cáo tài chính ghi nhận những con số cụ thể từ hoạt động thiện nguyện của tiền đạo sinh năm 1998. Sau chức vô địch World Cup 2018 tại Nga, anh quyên góp toàn bộ 300.000 euro tiền thưởng. Vào năm 2023, Mbappe tiếp tục chi hơn 180.000 euro cho các nhân viên và lực lượng cảnh sát bảo vệ đội bóng.

Bên cạnh các khoản thưởng định kỳ, Mbappe còn thực hiện các hoạt động nhân đạo riêng biệt, điển hình là việc tài trợ toàn bộ chi phí điều trị y tế cho một bệnh nhi người Mauritania. Suốt hơn 6 năm qua, ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid vẫn kiên trì với cam kết sử dụng thu nhập từ đội tuyển quốc gia hoàn toàn cho mục đích xã hội.

Hiện tại, tiền đạo mang áo số 10 tập trung cùng đội tuyển Pháp nhằm chuẩn bị cho trận bán kết World Cup 2026. "Les Bleus" sẽ chạm trán Tây Ban Nha vào rạng sáng 15/7.

Đối thủ nói gì về Kylian Mbappe Trước thềm cuộc đối đầu giữa Pháp và Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026, Mikel Merino có phát biểu đáng chú ý về ngôi sao số một của ''Les Bleus''

Rõ khả năng ra sân của Mbappe trận Pháp - Tây Ban Nha

Kylian Mbappe tập luyện bình thường cùng tuyển Pháp và chắc chắn sẽ góp mặt ở trận bán kết World Cup 2026 với Tây Ban Nha vào lúc 2h ngày 15/7.

38:2268 hôm qua

Gần 3 triệu lượt xem Mbappe chỉ định đội trưởng cho tuyển Pháp

Khoảnh khắc Kylian Mbappe chỉ định William Saliba nhận băng đội trưởng trước khi rời sân nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

18:08 10/7/2026

Mbappe: ‘Đây không phải tuyển Pháp mạnh nhất’

Sáng 10/7, sau chiến thắng 2-0 trước Morocco tại tứ kết World Cup 2026, Kylian Mbappe tuyên bố: đây không phải đội hình mạnh nhất tuyển Pháp sở hữu.

08:26 10/7/2026

Công thức vô địch World Cup có thật không?

How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.

Huy Trưởng

world cup pháp kylian mbappe Kylian Mbappe Tuyển Pháp world cup pháp kylian mbappe

    Đọc tiếp

    Tuyển Anh nín thở chờ Declan Rice

    Tuyển Anh nín thở chờ Declan Rice

    21 phút trước 06:11 14/7/2026

    0

    Đội tuyển Anh đang nỗ lực đánh giá thể trạng của Declan Rice trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về khả năng đá chính của tiền vệ này ở bán kết World Cup 2026.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý