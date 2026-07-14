'Tuyển Pháp sẽ tự sát nếu sa bẫy kiểm soát của Tây Ban Nha'

HLV Philippe Troussier khẳng định rằng chìa khóa vào chung kết của tuyển Pháp không nằm ở việc hóa giải Tây Ban Nha, mà là bản lĩnh từ chối cuộc chơi kiểm soát bóng của đối thủ.

Mbappe được đánh giá là nhân tố có thể định đoạt trận bán kết.

Trong cuộc trao đổi với Tri thức - Znews, cựu HLV tuyển Việt Nam, Philippe Troussier không bàn nhiều về những con số hay tỷ lệ kiểm soát bóng. Điều ông nhấn mạnh là một nguyên tắc cốt lõi: Tuyển Pháp chỉ có cơ hội vào chung kết nếu không bị Tây Ban Nha kéo vào nhịp độ chơi của họ.

Tây Ban Nha luôn thắng khi đối thủ quên mình là ai

Càng đối đầu với Tây Ban Nha, các đội bóng càng dễ đánh mất bản sắc của chính mình. Đó là một nghịch lý thú vị của bóng đá hiện đại.

Sức mạnh của đội bóng xứ bò tót không chỉ nằm ở những đường chuyền hay tỷ lệ cầm bóng vượt trội. Điều đáng sợ hơn là họ luôn khiến đối phương tin rằng muốn chiến thắng thì phải chơi kiểm soát giống họ. Một khi chấp nhận sập bẫy và lao vào cuộc đua đó, thất bại thường chỉ còn là vấn đề thời gian.

HLV Troussier nhìn thấy rất rõ nguy cơ này trước trận bán kết World Cup 2026. Chia sẻ với Tri thức - Znews, cựu chiến lược gia tuyển Việt Nam nhận định Tây Ban Nha đang là đội tuyển sở hữu hệ thống kiểm soát bóng hoàn thiện nhất thế giới. Họ duy trì cự ly đội hình cực tốt, luân chuyển bóng tốc độ cao và luôn buộc đối phương phải chạy theo quả bóng. Nhưng theo ông, đó không phải là lý do để tuyển Pháp phải thay đổi cách đá của mình.

"Lời khuyên của tôi rất đơn giản: Đừng chơi theo cách mà Tây Ban Nha mong muốn", ông Troussier nhấn mạnh.

HLV Philippe Troussier cho rằng Pháp không được chơi theo cách của Tây Ban Nha.

Phát biểu ấy nghe có vẻ hiển nhiên nhưng lại chạm đúng bản chất của những trận cầu sinh tử. World Cup không phải cuộc thi xem đội nào cầm bóng nhiều hơn, và lịch sử giải đấu cũng chưa bao giờ mặc định đội chuyền nhiều sẽ thắng. Kết quả được quyết định ở khả năng khai thác những khoảnh khắc rất ngắn, nơi chỉ một sai lầm khi chuyển trạng thái cũng đủ làm thay đổi số phận cả giải đấu.

Đó chính là thứ bóng đá thực dụng mà tuyển Pháp theo đuổi suốt nhiều năm dưới thời Didier Deschamps. Đội tuyển áo lam chưa bao giờ ám ảnh với việc áp đặt thế trận. Họ sẵn sàng nhường sân cho đối thủ, đổi lại là sự chắc chắn tuyệt đối của hàng thủ và tốc độ xé gió ở những pha phản công. Không phải ngẫu nhiên mà Deschamps liên tiếp đưa Pháp vào đến trận chung kết của các giải đấu lớn bằng triết lý lỳ lợm này.

Ông Troussier tin rằng mối nguy lớn nhất với "Les Bleus" không phải là sức mạnh của Tây Ban Nha, mà là việc họ tự đánh mất chính mình. Nếu sa đà vào việc tranh chấp quyền kiểm soát bóng ở giữa sân, Pháp sẽ vắt kiệt thể lực vào sở trường của đối thủ. Khi đó, những vũ khí sát thương hạng nặng của họ như tốc độ, sức càn lướt và đòn phản công chớp nhoáng sẽ bị triệt hạ. Đó là điều Deschamps bắt buộc phải tránh.

Trận đấu lớn cần ngôi sao lớn

Triết lý có thể tạo ra thế trận, nhưng một tấm vé đi tiếp ở bán kết World Cup thường được định đoạt bởi khoảnh khắc của các ngôi sao. Vì vậy, khi được hỏi về cái tên có thể định đoạt trận đại chiến này, HLV Philippe Troussier không chọn Lamine Yamal, cầu thủ đang đại diện cho tương lai của bóng đá Tây Ban Nha.

Ông chọn Kylian Mbappe.

Lựa chọn này không dựa vào phong độ nhất thời, mà đến từ giá trị của kinh nghiệm ở những sân khấu lớn nhất thế giới. Ông Troussier đánh giá rất cao Yamal. Ông thừa nhận tài năng 19 tuổi này có thể tạo nên khác biệt bằng kỹ thuật cá nhân và sự quái chiêu trong không gian hẹp. Tuy nhiên, bán kết World Cup là một môi trường khắc nghiệt và áp lực hơn rất nhiều.

"Nếu phải chọn một cầu thủ cho trận bán kết World Cup, tôi luôn chọn Kylian Mbappe", ông Troussier khẳng định.

Tây Ban Nha sẽ tìm cách kiểm soát thế trận bằng khả năng cầm bóng.

Theo nhà cầm quân người Pháp, những trận đấu đỉnh cao thế này thường rất chặt chẽ và hiếm khi xuất hiện nhiều khoảng trống. Càng tiến sâu, khoảng cách trình độ giữa hai bên càng thu hẹp, và khác biệt chỉ đến từ một khoảnh khắc thiên tài.

"Trong một thế trận kín kẽ, Mbappe sở hữu phẩm chất hiếm có là biến nửa cơ hội thành bàn thắng quyết định", ông Troussier nói.

Đó cũng là ranh giới giữa một ngôi sao giỏi và một biểu tượng lớn của đội bóng. Mbappe không cần chạm bóng quá nhiều để tạo tầm ảnh hưởng. Anh có thể đi bộ hoặc im hơi lặng tiếng suốt phần lớn thời gian, nhưng chỉ cần một pha bứt tốc hay một cú vung chân là đủ để làm nổ tung khán đài. Phẩm chất gánh đội đó đã giúp Pháp vượt qua hàng loạt trận cầu bế tắc trong suốt một thập kỷ qua.

Dù vậy, chiến lược gia người Pháp cũng đưa ra lời cảnh báo cho đồng hương Deschamps. Phòng ngự không có nghĩa là chịu trận. Nếu Pháp chỉ biết co cụm lùi sâu suốt 90 phút để chờ Tây Ban Nha sai lầm, họ sẽ tự sát trước một đối thủ giỏi khoan phá và kiểm soát không gian tốt nhất thế giới hiện tại.

Muốn vào chung kết, tuyển Pháp phải biết chọn đúng thời điểm để vây ráp tầm cao, đủ quyết đoán khi tổ chức phản công và đủ bản lĩnh để kiên định với lối chơi của mình. Trận đại chiến này không hẳn là cuộc chiến giữa hai trường phái kiểm soát bóng và phản công. Đó là cuộc đấu trí xem bên nào đủ tỉnh táo để giữ vững bản sắc trước áp lực ngột ngạt của đối thủ.

Ông Troussier tin rằng nếu tuyển Pháp làm tốt điều đó, họ hoàn toàn có thể tiễn Tây Ban Nha rời cuộc chơi ngay trước ngưỡng cửa thiên đường.