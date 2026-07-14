Tuyển Anh nín thở chờ Declan Rice

Đội tuyển Anh đang nỗ lực đánh giá thể trạng của Declan Rice trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về khả năng đá chính của tiền vệ này ở bán kết World Cup 2026.

Khả năng ra sân của Declan Rice ở trận đấu với Argentina vẫn còn bỏ ngỏ.

Ban huấn luyện đội tuyển Anh sẽ chờ đến sát giờ thi đấu trận bán kết World Cup 2026 với Argentina để quyết định về trường hợp của Rice. Dù tiền vệ thuộc biên chế Arsenal đang nỗ lực hồi phục sau cơn bạo bệnh, khả năng ra sân của anh vẫn là một dấu hỏi lớn đối với "Tam Sư".

Rice gặp vấn đề về sức khỏe kể từ sau trận thắng Mexico 2-0 ở vòng 16 đội hôm 6/7. Tình trạng trở nên tồi tệ hơn trong quá trình chuẩn bị cho trận tứ kết với Na Uy tại Miami.

Huấn luyện viên Thomas Tuchel tiết lộ cậu học trò phải nằm liệt giường ba ngày trước khi buộc phải rời sân ngay sau hiệp một trong chiến thắng 2-1 trước Na Uy hôm 12/7. Dù tình hình đã cải thiện đáng kể trong 48 giờ qua, đội ngũ y tế vẫn thận trọng về khả năng hồi phục hoàn toàn của tiền vệ này.

Bên cạnh vấn đề bệnh lý, Rice còn phải đối mặt với chấn thương thần kinh ảnh hưởng đến vùng lưng dưới và gân kheo suốt nhiều tháng qua. Đây là yếu tố khiến thể trạng của anh trở nên nhạy cảm hơn trong giai đoạn khốc liệt nhất của giải đấu.

Tính đến thời điểm hiện tại, cựu thủ quân West Ham gần như đá đủ các trận đấu của "Tam sư" tại World Cup 2026, chỉ vắng mặt duy nhất trong trận thắng Panama 2-0 hôm 28/6 do tái phát chấn thương.

Trận bán kết giữa Anh và Argentina sẽ diễn ra vào sáng 16/7, trên sân vận động Mercedes-Benz.

Phút giây ngẫu hứng cùng Declan Rice Ngoài danh hiệu cầu thủ xuất sắc trận lượt về với Atletico Madrid sáng 6/5, Declan Rice còn có những giây phút ngẫu hứng, gần gũi với khán giả. Khoảnh khắc hát rap mới đây của tiền vệ người Anh được nhiều người hâm mộ chia sẻ trên Twitter.