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Thể thao World Cup 2026

Hình ảnh đáng lo ngại của Declan Rice

  • Thứ năm, 2/7/2026 08:09 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Dù lội ngược dòng thắng sát nút CHDC Congo, tuyển Anh vẫn đối mặt nỗi lo mất Declan Rice khi tiền vệ này tái phát chấn thương gân kheo ở cuối trận.

Declan Rice phải chườm đá sau trận thắng CHDC Congo. Ảnh: X

Declan Rice một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về thể trạng sau khi phải rời sân sớm trong trận thắng ngược dòng 2-1 của đội tuyển Anh ở cuộc chạm trán CHDC Congo tại vòng 32 đội. Tiền vệ thuộc biên chế Arsenal bị bắt gặp phải chườm đá vùng gân kheo trên băng ghế dự bị và lộ rõ vẻ đau đớn trong lúc trao đổi với đội ngũ y tế.

Đáng chú ý, ở trận này, anh được thử nghiệm ở vai trò hậu vệ phải bởi sự vắng mặt của Reece James và Jarell Quansah trước khi buộc phải xin thay ra vào những phút cuối. Việc tái phát chấn thương đang trở thành bài toán nan giải cho ban huấn luyện "Tam sư", bởi đây đã là lần thứ ba cầu thủ 27 tuổi gặp vấn đề ở vùng gân kheo kể từ đầu giải đấu, sau các sự cố tương tự trong cuộc đối đầu với Croatia và Ghana.

Hiện tại, đội ngũ y tế tuyển Anh vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức về mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Tuy nhiên, việc trụ cột tuyến giữa liên tục gặp vấn đề thể lực ngay giai đoạn then chốt của giải đấu đang đặt dấu hỏi lớn về khả năng ra sân của anh trong trận đấu kế tiếp. Theo lịch, thầy trò Thomas Tuchel sẽ chạm trán Mexico tại vòng 16 đội vào ngày 6/7 tới.

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Huy Trưởng

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