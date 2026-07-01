Quả 11 m bị từ chối gây tranh cãi dữ dội của tuyển Anh

Tình huống trọng tài từ chối cho tuyển Anh hưởng phạt đền trong trận gặp CHDC Congo ở vòng 32 đội World Cup 2026 khuya 1/7 trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Khoảnh khắc gây tranh cãi của Harry Kane. Ảnh: Reuters.

Cuối hiệp một trên sân Atlanta (Mỹ), đội trưởng Harry Kane băng xuống đón đường chuyền trong vùng cấm và va chạm với thủ môn Lionel Mpasi. Tiền đạo của Bayern Munich ngã xuống sau khi có tiếp xúc với cánh tay của đối phương. Trọng tài chính Adham Makhadmeh ban đầu cho rằng Kane ăn vạ trước khi tham khảo công nghệ VAR.

Dù các pha quay chậm cho thấy có va chạm giữa hai cầu thủ, trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định không thổi phạt đền. Phán quyết này khiến các cầu thủ tuyển Anh phản ứng mạnh, trong khi người hâm mộ và giới bình luận cũng tỏ ra bất ngờ.

Bình luận trên BBC, cựu tiền đạo Alan Shearer khẳng định đây là một quả phạt đền rõ ràng. Theo ông, thủ môn đã lao ra với hai tay dang rộng và tạo ra sự va chạm với Kane. Shearer cũng cho rằng Kane có phần ngã hơi cường điệu, nhưng tuyển Anh vẫn xứng đáng được hưởng một quả phạt đền.

Đồng quan điểm, huyền thoại Michael Owen chỉ trích quyết định của trọng tài trên mạng xã hội, gọi đây là một phán quyết khó chấp nhận. Trong khi đó, bình luận viên Piers Morgan cũng nhận định tuyển Anh đã bị tước một quả phạt đền rõ ràng.

Dù vậy, cựu danh thủ Wayne Rooney cho rằng Kane là người chủ động lao vào thủ môn và pha ngã khiến anh trông giống như cố tình kiếm phạt đền. Theo Rooney, việc trọng tài không chỉ tay vào chấm 11 m là quyết định chính xác.

Dù sút nhiều, tuyển Anh không thể ghi bàn nào trong 45 phút đầu tiên trước hàng phòng ngự chơi chặt chẽ của Congo.

Highlights Panama 0-2 Anh Sáng 28/6, tuyển Anh đánh bại Panama 2-0 nhờ các pha lập công của Jude Bellingham và Harry Kane để giành ngôi nhất bảng L World Cup 2026.