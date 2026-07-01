Cảnh sát điều tra vụ bổ nhiệm HLV Hàn Quốc

Quy trình bổ nhiệm HLV Hong Myung-bo dẫn dắt tuyển Hàn Quốc vào năm 2024 đang được cảnh sát Hàn Quốc điều tra ở cấp cao hơn.

Cảnh sát điều tra vụ bổ nhiệm HLV Hong Myung-bo. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông Hàn Quốc, sau gần hai năm được xử lý tại Đồn Cảnh sát Jongno nhưng không đạt nhiều tiến triển, hồ sơ vụ việc được chuyển lên Đơn vị Điều tra Tội phạm Tài chính (FCU) thuộc Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul.

Động thái này được xem là bước ngoặt trong quá trình điều tra, đồng thời cho thấy nhà chức trách đánh giá vụ việc có mức độ ảnh hưởng lớn và thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Việc FCU tiếp nhận hồ sơ đồng nghĩa với quá trình điều tra sẽ được tiến hành ở cấp cao hơn, tập trung vào những nghi vấn xoay quanh quy trình bổ nhiệm HLV Hong Myung-bo vào vị trí thuyền trưởng đội tuyển Hàn Quốc.

Vào tháng 7/2024, KFA bất ngờ công bố Hong Myung-bo trở thành HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Quyết định này ngay lập tức tạo ra làn sóng tranh cãi khi quy trình tuyển chọn được cho là chưa hoàn tất theo đúng quy định.

Không chỉ người hâm mộ, nhiều huyền thoại bóng đá Hàn Quốc như Park Ji-sung và Lee Young-pyo cũng công khai phản đối, cho rằng KFA thiếu minh bạch trong việc bổ nhiệm HLV.

HLV Hong được cho là nhiều lần từ chối trở lại dẫn dắt ĐTQG sau nhiệm kỳ đầu tiên ở giai đoạn 2013-2014. Ảnh: Reuters.

Sức ép từ dư luận ngày càng lớn buộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc vào cuộc thanh tra KFA vào cuối năm 2024. Kết quả kiểm tra chỉ ra hàng loạt sai phạm về thủ tục trong quá trình bổ nhiệm HLV Hong, đồng thời phát hiện những dấu hiệu vi phạm quy định của liên đoàn. Dù vậy, KFA vẫn không có những thay đổi đáng kể về bộ máy quản lý.

Trong suốt năm 2025 và nửa đầu năm 2026, đội tuyển Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng dưới thời HLV Hong. Đội bóng thường xuyên trình diễn lối chơi thiếu bản sắc, phụ thuộc vào khả năng tỏa sáng của các cá nhân thay vì vận hành theo một hệ thống chiến thuật ổn định. Tại World Cup 2026, Hàn Quốc dừng chân ngay từ vòng bảng, buộc HLV Hong phải đưa ra quyết định từ chức.

Giới truyền thông Hàn Quốc nhận định những diễn biến sắp tới có thể tạo ra tác động lớn đối với bộ máy điều hành bóng đá xứ kim chi cũng như tương lai của các cá nhân liên quan.

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