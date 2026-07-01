Tuyển Hàn Quốc dậy sóng vì Jens Castrop

Jens Castrop được cho là phải ngồi dự bị hai trận tại World Cup 2026 vì vấn đề kỷ luật nội bộ, liên quan đến quy tắc sinh hoạt của tuyển Hàn Quốc.

Jens Castrop vướng tranh cãi sau thông tin bị kỷ luật nội bộ ở tuyển Hàn Quốc.

World Cup 2026 của tuyển Hàn Quốc tiếp tục xuất hiện thêm tranh cãi sau thông tin liên quan đến Jens Castrop. Theo nhà báo Hwang Min-guk của Kyung-hyang News, cầu thủ này bị gạch khỏi đội hình trong hai trận vì vi phạm quy định nội bộ của đội tuyển.

Thông tin này nhanh chóng gây chú ý tại Hàn Quốc, nhất là trong bối cảnh đội tuyển trải qua một giải đấu thất vọng. Việc một cầu thủ bị loại khỏi kế hoạch chuyên môn do vấn đề kỷ luật, nếu được xác nhận, sẽ là chi tiết khiến dư luận đặt thêm câu hỏi về cách quản lý phòng thay đồ của đội bóng.

Nguồn tin cho biết vụ việc có thể liên quan đến vấn đề văn hóa và quy tắc sinh hoạt trong tập thể. Seo Hyung-wook của Ppoli TV tiết lộ Castrop từng bị phồng rộp ở chân và xuất hiện trong bữa ăn với dép lê, không mang tất vì không thể xỏ vào. Anh sau đó bị nhân viên đội tuyển nhắc nhở.

Chi tiết này khiến nhiều CĐV Hàn Quốc bàn tán trên mạng xã hội. Một số người nửa đùa nửa thật đặt câu hỏi liệu việc mang dép lê, chân trần khi ăn có phải nguyên nhân khiến Castrop bị đẩy lên ghế dự bị hay không. Dù vậy, hiện chưa có xác nhận chính thức từ đội tuyển Hàn Quốc về mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

Điều khiến dư luận thắc mắc là nếu Castrop thật sự bị kỷ luật, lý do cụ thể là gì và vì sao án phạt lại kéo dài tới hai trận tại World Cup. Ở một giải đấu lớn, mọi quyết định nhân sự đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của đội tuyển.

Sau khi Hàn Quốc khép lại hành trình World Cup trong thất vọng, câu chuyện của Castrop càng khiến bầu không khí quanh đội bóng thêm nặng nề. Từ kết quả trên sân đến những vấn đề nội bộ, đây là kỳ World Cup nhiều biến động với bóng đá Hàn Quốc.

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