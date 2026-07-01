Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Tuyển Hàn Quốc dậy sóng vì Jens Castrop

  • Thứ tư, 1/7/2026 23:18 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Jens Castrop được cho là phải ngồi dự bị hai trận tại World Cup 2026 vì vấn đề kỷ luật nội bộ, liên quan đến quy tắc sinh hoạt của tuyển Hàn Quốc.

Jens Castrop vướng tranh cãi sau thông tin bị kỷ luật nội bộ ở tuyển Hàn Quốc.

World Cup 2026 của tuyển Hàn Quốc tiếp tục xuất hiện thêm tranh cãi sau thông tin liên quan đến Jens Castrop. Theo nhà báo Hwang Min-guk của Kyung-hyang News, cầu thủ này bị gạch khỏi đội hình trong hai trận vì vi phạm quy định nội bộ của đội tuyển.

Thông tin này nhanh chóng gây chú ý tại Hàn Quốc, nhất là trong bối cảnh đội tuyển trải qua một giải đấu thất vọng. Việc một cầu thủ bị loại khỏi kế hoạch chuyên môn do vấn đề kỷ luật, nếu được xác nhận, sẽ là chi tiết khiến dư luận đặt thêm câu hỏi về cách quản lý phòng thay đồ của đội bóng.

Nguồn tin cho biết vụ việc có thể liên quan đến vấn đề văn hóa và quy tắc sinh hoạt trong tập thể. Seo Hyung-wook của Ppoli TV tiết lộ Castrop từng bị phồng rộp ở chân và xuất hiện trong bữa ăn với dép lê, không mang tất vì không thể xỏ vào. Anh sau đó bị nhân viên đội tuyển nhắc nhở.

Chi tiết này khiến nhiều CĐV Hàn Quốc bàn tán trên mạng xã hội. Một số người nửa đùa nửa thật đặt câu hỏi liệu việc mang dép lê, chân trần khi ăn có phải nguyên nhân khiến Castrop bị đẩy lên ghế dự bị hay không. Dù vậy, hiện chưa có xác nhận chính thức từ đội tuyển Hàn Quốc về mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

Điều khiến dư luận thắc mắc là nếu Castrop thật sự bị kỷ luật, lý do cụ thể là gì và vì sao án phạt lại kéo dài tới hai trận tại World Cup. Ở một giải đấu lớn, mọi quyết định nhân sự đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của đội tuyển.

Sau khi Hàn Quốc khép lại hành trình World Cup trong thất vọng, câu chuyện của Castrop càng khiến bầu không khí quanh đội bóng thêm nặng nề. Từ kết quả trên sân đến những vấn đề nội bộ, đây là kỳ World Cup nhiều biến động với bóng đá Hàn Quốc.

Thái độ của CĐV Hàn Quốc dành cho Son Heung-min Thất bại tại World Cup 2026 không khiến Son Heung-min mất đi tình cảm của người hâm mộ, bởi anh vẫn được chào đón nồng nhiệt trong ngày trở về Hàn Quốc.

Cảnh trái ngược khi Son Heung-min trở về Hàn Quốc

Sau thất bại ở World Cup 2026, Son Heung-min vẫn được người hâm mộ Hàn Quốc chào đón nồng nhiệt, trái ngược hoàn toàn với làn sóng phản đối dữ dội nhắm vào HLV Hong Myung-bo.

16 giờ trước

HLV Park Hang-seo cúi gằm mặt khi cùng tuyển Hàn Quốc trở về nước

Trưởng đoàn Park Hang-seo, HLV Hong Myung-bo cùng một số tuyển thủ Hàn Quốc đáp xuống sân bay Incheon vào khoảng 4h ngày 30/6.

42:2506 hôm qua

Son Heung-min xin lỗi

Tối 30/6, Son Heung-min đăng tải lời xin lỗi đến người hâm mộ tuyển Hàn Quốc lên mạng xã hội, sau khi đội tuyển này bị loại từ vòng bảng World Cup 2026.

48:2861 hôm qua

'Ma trận' trong việc chuyển nhượng các đội bóng

Đọc vị đối thủ - Bí mật của tư duy tỷ phú của Adam M. Brandenburger và Barry J. Nalebuff hé lộ cách các tỷ phú dùng tư duy chiến lược để "đọc vị" đối thủ và giành lợi thế. Qua các ví dụ như thương vụ mua đội bóng Dolphins, sách cho thấy thành công không chỉ đến từ tiền bạc, mà từ việc thiết kế cuộc chơi có lợi cho mình.

Hà Trang

Jens Castrop Tuyển Hàn Quốc Jens Castrop Tuyển Hàn Quốc Dép lê World Cup 2026 Đội tuyển Hàn Quốc

    Đọc tiếp

    Tuyen Phap tro lai ngoi so mot the gioi hinh anh

    Tuyển Pháp trở lại ngôi số một thế giới

    10 phút trước 00:32 2/7/2026

    0

    Tuyển Pháp chiếm lại vị trí số một trên bảng xếp hạng FIFA từ Argentina sau chiến thắng 3-0 trước Thụy Điển ở vòng 32 đội World Cup 2026 hôm 1/7.

    Hanh dong bat ngo cua Bellingham hinh anh

    Hành động bất ngờ của Bellingham

    23 phút trước 00:19 2/7/2026

    0

    Đêm 1/7, trong trận đấu giữa Anh và CHDC Congo thuộc vòng 16 World Cup 2026, Jude Bellingham bất ngờ có ôm thủ môn Lionel Mpasi.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý