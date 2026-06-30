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Thể thao World Cup 2026

HLV Park Hang-seo cúi gằm mặt khi cùng tuyển Hàn Quốc trở về nước

  • Thứ ba, 30/6/2026 06:57 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trưởng đoàn Park Hang-seo, HLV Hong Myung-bo cùng một số tuyển thủ Hàn Quốc đáp xuống sân bay Incheon vào khoảng 4h ngày 30/6.

Nỗi buồn của HLV Park tại sân bay.

Theo KNT Football, đội tuyển trở về Hàn Quốc lúc 4 giờ sáng để tránh làn sóng phản đối. Tuy nhiên, kế hoạch thất bại bởi HLV Hong Myung-bo vẫn bị hàng trăm CĐV vây kín, trong khi Trưởng đoàn Park Hang-seo cúi đầu lặng lẽ bước đi giữa bầu không khí căng thẳng ở sân bay Incheon.

Ngay khi HLV Hong Myung-bo xuất hiện, bầu không khí tại sân bay trở nên căng thẳng. Nhiều CĐV liên tục đánh trống, hô vang khẩu hiệu "Hong Myung-bo hãy từ chức" và buông những lời chỉ trích, xúc phạm nhằm vào chiến lược gia 56 tuổi.

Lực lượng an ninh nhanh chóng được triển khai để hộ tống HLV Hong cùng các thành viên đội tuyển rời khỏi sân bay trong bối cảnh đám đông không ngừng la ó và phản đối. Một số cầu thủ cũng tỏ ra mệt mỏi, cúi đầu bước đi giữa vòng vây của người hâm mộ.

Han Quoc anh 1

Fan Hàn Quốc vây kín phản đối HLV Hong Myung-bo.

Làn sóng phẫn nộ của CĐV Hàn Quốc bùng phát sau khi đội tuyển sớm dừng bước tại World Cup 2026, kết quả bị đánh giá là không tương xứng với kỳ vọng. Áp lực dành cho Hong Myung-bo ngày càng lớn khi nhiều ý kiến cho rằng ông phải chịu trách nhiệm cho màn trình diễn thất vọng của đội bóng.

Sự trở về đầy căng thẳng của đội tuyển Hàn Quốc được xem là minh chứng rõ nhất cho áp lực khổng lồ mà ban huấn luyện và các cầu thủ phải đối mặt sau thất bại tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đó được xem là cú sốc lớn bởi giới chuyên môn đánh giá bảng đấu của Hàn Quốc khá thuận lợi. Sau thất bại, HLV Hong Myung-bo lập tức từ chức.

Clip tuyển Hàn Quốc bị ném trứng gây sốt trở lại Khoảnh khắc tuyển Hàn Quốc bị ném trứng tại sân bay, sau khi bị loại ở vòng bảng World Cup 2018 bất ngờ được chia sẻ trở lại và nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội.

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Minh Nghi

Hàn Quốc Park Hang-seo Tuyển Hàn Quốc Hàn Quốc

  • Park Hang-seo

    Park Hang-seo

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